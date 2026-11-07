Surat kabar Saudi " Okaz " mengungkap perkembangan baru dalam berkas akuisisi kepemilikan klub Al-Ittihad, seraya menyebutkan bahwa proses pemilihan investor baru masih berlangsung, di tengah perkiraan bahwa proses peralihan kepemilikan akan berlanjut hingga akhir tahun 2027, sesuai dengan hasil evaluasi keuangan dan administratif para pelamar.

Surat kabar itu mengutip pernyataan sumber yang dekat dengan manajemen Al-Ittihad bahwa berkas tersebut telah memasuki tahap peninjauan yang lebih lanjut, mencakup kajian solvabilitas keuangan para investor, pemeriksaan sumber pendanaan dan kewajiban finansial, di samping memastikan kemampuan mereka untuk memiliki dan mengelola klub serta memenuhi kebutuhannya pada tahap jangka pendek dan menengah.

Sumber itu menjelaskan bahwa proses evaluasi mencakup berkas investor lokal dan asing, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik, seraya menegaskan bahwa investasi asing mengharuskan adanya mitra lokal dalam struktur kepemilikan, agar sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku.

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Pertandingan berikutnya ALK Saudi Pro League 12.00 ITT

Sebaliknya, opsi investasi lokal memungkinkan pengajuan permohonan untuk mengakuisisi klub secara tunggal, dengan porsi hingga 70% dari sahamnya, dengan syarat memenuhi kriteria yang dibutuhkan terkait kemampuan finansial dan kompetensi administratif, sehingga menjamin kemampuan investor untuk mengelola klub dan memenuhi kewajibannya.

Sumber itu menegaskan bahwa negosiasi dengan pihak-pihak terkait masih berlangsung, seraya menjelaskan bahwa kajian atas berkas-berkas yang diajukan telah mengalami kemajuan yang signifikan, dan telah sampai pada peninjauan detail finansial dan administratif serta evaluasi akhir, sebagai persiapan untuk menyelesaikan prosedur pelaksanaan, tanpa mengungkap identitas para investor atau menetapkan batas waktu akhir untuk merampungkan kesepakatan.

Ia menyebutkan bahwa berkas akuisisi telah mengalami kemajuan sejak dimulainya negosiasi pada akhir musim lalu, dan bahwa Al-Ittihad kini semakin dekat untuk menentukan pemilik barunya, tetapi waktu peralihan kepemilikan tetap bergantung pada penyelesaian proses evaluasi dan pengesahan hasilnya, yang mungkin menunda penuntasan berkas ini hingga akhir tahun 2027.