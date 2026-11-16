Kejutan Besar Mengintai di Madrid: Perez Rencanakan Transfer di Luar Dugaan

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Tanda-tanda manuver tak terduga mulai terlihat di Real Madrid setelah jurnalis Inggris Nick Harris mengungkap arah baru yang ditempuh Florentino Perez, presiden Los Blancos, terkait sebuah transfer yang dinanti. Transfer tersebut berpotensi membawa perubahan besar dalam perhitungan tim untuk musim depan dan membuka pintu bagi kejutan kelas berat di bursa transfer.

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Melalui akun media sosialnya, Harris menjelaskan bahwa salah satu sumber, yang baru-baru ini makan siang bersama presiden Real Madrid, memastikan kepadanya bahwa Perez kini semakin yakin akan kemungkinan penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, mengenakan seragam klub pada musim depan. Ia juga menyebut bahwa striker Norwegia itu berada di urutan teratas daftar incaran manajemen Madrid.

Sang jurnalis menambahkan bahwa agen sejumlah pemain Manchester City sudah mulai mempelajari opsi kepindahan klien mereka secara gratis, sebagai antisipasi jika situasi klub Inggris tersebut semakin rumit di tengah kasus dugaan pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Perubahan di Lini Serang Real

Namun, kedatangan Haaland ke Stadion Santiago Bernabeu tidak akan menjadi langkah mudah dari sisi teknis, karena bisa memaksa penataan ulang lini serang Madrid, terutama dengan keberadaan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior dalam skuad saat ini.

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Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa Vinicius bisa menjadi salah satu nama terkuat yang berpeluang hengkang jika Real Madrid memutuskan bergerak untuk merekrut penyerang Norwegia tersebut, baik untuk memberi ruang baginya di susunan pemain maupun untuk meringankan beban finansial terkait gaji para bintang tim.

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Real Madrid memiliki banyak pilihan di lini depan, yakni Mbappe, Vinicius, Diomande, Rodrygo, Carlos Espi, Endrick, dan Brahim Diaz. Hal ini membuat kedatangan Haaland bergantung pada keputusan yang melampaui sekadar penyelesaian transfer, hingga menentukan masa depan sejumlah pemain yang ada saat ini.

Sikap Mbappe

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Situasi semakin pelik dengan beredarnya kabar bahwa Mbappe tidak nyaman dengan gagasan bermain sebagai sayap kiri di timnas Prancis setelah ditempatkan di posisi tersebut oleh Zinedine Zidane. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana ia mau kembali ke posisi itu di Real Madrid demi memberi ruang bagi Haaland.

Di sisi lain, sejumlah laporan media menyebutkan bahwa penyerang Norwegia itu tidak keberatan pindah ke Real Madrid, merujuk pada kunjungan berulang ayahnya ke markas latihan klub di Valdebebas sepanjang musim ini.

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Transfer ini tetap bergantung pada perkembangan situasi Manchester City dan potensi sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada mereka. Menurut Harris, Real Madrid tengah menantikan dampak kasus tersebut terhadap masa depan para pemain klub Inggris itu, dengan Haaland berada di barisan terdepan nama yang diincar.