Tim nasional Prancis mengalami pukulan telak saat menghadapi Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026, setelah kapten mereka, Kylian Mbappé, terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera meskipun tampil gemilang dalam pertandingan tersebut.

Bintang Paris Saint-Germain itu berhasil membuka skor untuk "Les Bleus" pada babak kedua, sebelum Ousmane Dembélé menambah gol kedua, sehingga membawa Prancis meraih kemenangan berharga dengan skor 2-0 atas "Singa Atlas".

Meskipun para pendukung Prancis bersuka cita atas golnya, pada menit ke-77 Mbappé terjatuh di lapangan akibat cedera, sebelum ia berjalan ke lingkaran tengah dan meminta diganti oleh pelatih Didier Deschamps.

Pelatih Prancis itu segera menanggapi permintaan kapten timnya, dan memutuskan untuk menggantikannya dengan rekan setimnya, Jean-Philippe Mateta, saat skor menunjukkan Prancis unggul dua gol tanpa balas.

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Mbappé meninggalkan lapangan dengan hati-hati di bawah pengawasan ketat tim medis, sebelum kamera kemudian menampilkannya sedang mengompres kakinya dengan es, hal yang memicu kekhawatiran di dalam skuad Prancis mengenai kesiapannya untuk pertandingan berikutnya.

Penyerang Prancis tersebut sebelumnya telah mencetak gol pertama di awal babak kedua, yang secara langsung berkontribusi pada lolosnya timnas negaranya ke babak semifinal turnamen ini.

Para pendukung Prancis kini menanti laporan medis akhir untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan lamanya pemain tersebut absen, terutama karena tim nasional akan menghadapi laga berat di semifinal melawan pemenang pertandingan antara Spanyol dan Belgia.

Mbappé merupakan elemen terpenting di lini depan Prancis selama Piala Dunia kali ini, setelah terus mencetak gol dan menjadi penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, sehingga absennya dia akan menjadi pukulan telak bagi ambisi “Les Bleus” dalam memperebutkan gelar juara dunia.