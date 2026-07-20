Paolo Maldini, manajer teknis baru Federasi Sepak Bola Italia, sedang berupaya sekuat tenaga untuk merekrut Pep Guardiola sebagai pelatih baru tim nasional, sebagai persiapan untuk Kejuaraan Eropa 2028 yang akan digelar di Inggris Raya dan Irlandia. Langkah ini berpotensi mengembalikan “Azzurri” ke jajaran tim-tim besar setelah bertahun-tahun terpinggirkan.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh jaringan “Sky Italia”, telah diadakan pertemuan antara legenda AC Milan dan pelatih asal Spanyol tersebut—yang masih tanpa klub setelah hengkang dari Manchester City pada akhir musim lalu—di Barcelona akhir pekan lalu, dengan dihadiri oleh Leonardo, anggota staf teknis timnas Italia.

Pertemuan tersebut merupakan kontak awal terkait penunjukan pelatih asal Katalonia tersebut, yang beberapa hari lalu menyatakan bahwa ia menjalani kehidupan yang tenang setelah meninggalkan Manchester City. Namun, Italia selalu memiliki tempat khusus di hatinya sejak ia bermain untuk Brescia dan Roma pada awal tahun 2000-an.

Guardiola tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk menduduki jabatan pelatih timnas Italia, meskipun ada kandidat lain seperti Roberto Mancini dan Andrea Pirlo. Federasi Sepak Bola Italia bermimpi agar pelatih asal Katalonia itu memimpin timnas yang selama bertahun-tahun terpinggirkan dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Perlu dicatat bahwa Maldini baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur teknis baru Federasi Sepak Bola Italia, dalam upaya untuk membangun kembali tim dan mempersiapkannya untuk turnamen-turnamen besar mendatang.