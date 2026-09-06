Paris Saint-Germain langsung mengarahkan perhatiannya kepada pemain Mesir, Hamza Abdel Karim, yang saat ini bermain untuk Barcelona.

Menurut surat kabar Spanyol El Nacional, Luis Enrique, pelatih Paris, merekomendasikan agar mereka merekrut pemain Mesir tersebut, yang memiliki kemampuan dan potensi yang diperlukan untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia.

Hamza Abdel Karim merupakan salah satu penyerang paling menjanjikan yang ada saat ini, dan penampilannya selama masa persiapan bersama Barcelona telah memikat sang pelatih Spanyol, yang berharap dapat meyakinkannya untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Barca.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Enrique benar-benar yakin Hamza akan menjadi salah satu penyerang nomor 9 terbaik dalam satu dekade mendatang, dan bahwa ia mampu menjadi sebaik Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Cavani, dan Haaland.

Barcelona sangat menyadari bahwa mereka tidak mampu bersaing dengan kekuatan finansial yang dimiliki Paris Saint-Germain, yang dapat menawarkan kepada pemain berusia 18 tahun itu gaji yang jauh lebih tinggi.

Selain itu, membayar nilai klausul penalti yang murah yang tercantum dalam kontrak pemain tersebut bukanlah masalah bagi klub Prancis itu, karena nilainya mencapai 15 juta euro.

Sebelum nilainya semakin meningkat, Barcelona bersikeras agar pemain itu menandatangani kontrak baru yang menjamin kelanjutannya bersama klub dalam jangka panjang.

Laporta dan Deco tidak ingin membuang-buang waktu, dan mereka sudah menjalani negosiasi sejak dua minggu lalu dengan agen Hamza Abdel Karim, untuk memperpanjang kontraknya dan menaikkan klausul penaltinya.

Namun, Paris Saint-Germain akan melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk mencegah hal itu terjadi, dan merekrut pemain Mesir tersebut pada Januari mendatang, sebagaimana yang dilaporkan surat kabar "Le Parisien".

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