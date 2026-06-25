Kejutan besar: Ekuador mengalahkan Jerman dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia

Ekuador berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan cara yang mengesankan. Negara Amerika Selatan ini secara mengejutkan mengalahkan Jerman 2-1 pada Kamis di New York dan dengan demikian finis sebagai peringkat ketiga Grup E. Dengan empat poin, Ekuador dipastikan masuk dalam delapan tim peringkat ketiga terbaik dan lolos ke babak berikutnya.

Jerman sudah dipastikan menjadi juara grup sejak pertandingan dimulai. Ekuador, yang hanya mengoleksi satu poin, masih memiliki peluang untuk lolos, namun dalam hal itu mereka harus menang apa pun yang terjadi.

Harapan itu sepertinya segera sirna pada Kamis, karena hanya dua menit setelah kick-off, Leroy Sané membuka skor untuk Jerman dengan menembakkan bola ke sudut bawah gawang. Jerman sebenarnya tidak bisa mengeluh: gol tersebut tampaknya didahului oleh kaki Aleksandar Pavlovic yang terangkat terlalu tinggi, tetapi VAR tidak campur tangan.

Namun, Ekuador segera membalikkan keadaan. Nilson Angulo mengecoh Manuel Neuer dengan tendangan jarak jauh yang tampaknya memiliki sedikit efek: 1-1.

Jerman memulai pertandingan dengan baik, tetapi seiring berjalannya babak pertama, Ekuador semakin menguasai permainan. Namun, hal itu tidak menghasilkan gol atau peluang besar.

Segera setelah babak kedua dimulai, Jerman kembali tampil agresif, karena dalam waktu satu menit mereka mendapat penalti setelah terjadi pelanggaran terhadap Kai Havertz. Namun, tak lama sebelumnya, Sané juga terbukti melakukan pelanggaran, sehingga penalti tersebut dibatalkan setelah intervensi VAR.

Sama seperti di babak pertama, Ekuador kembali mendominasi setelahnya. Neuer melakukan penyelamatan atas upaya Enner Valencia, dan Gonzalo Plata menyundul bola yang melebar tipis setelah terjadi kesalahpahaman antara Jonathan Tah dan Neuer.

Lima belas menit menjelang akhir pertandingan, skor akhirnya berubah menjadi 2-1: Plata menyundul bola hasil tendangan sudut yang diteruskan oleh rekan setimnya. Setelah itu, Ekuador berusaha habis-habisan, namun mereka tetap bertahan dan berhasil mengamankan kemenangan.

Jerman pun mengakhiri fase grup sebagai juara grup seperti yang sudah diketahui. Pantai Gading, yang mengalahkan Curaçao, menempati posisi kedua, sedangkan Ekuador di posisi ketiga. Lawan Ekuador di babak berikutnya belum diketahui.