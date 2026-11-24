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Tanda-tanda sebuah langkah yang dapat mengubah perhitungan lini serang Real Madrid pada musim depan mulai terlihat. Muncul indikasi baru mengenai kemungkinan kepindahan penyerang asal Norwegia, Erling Haaland, ke Santiago Bernabeu dalam transfer yang mungkin tidak semustahil yang dibayangkan dari sisi finansial. Namun, transfer itu menempatkan Jose Mourinho di hadapan dilema besar terkait masa depan salah satu bintang utama El Real.

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Situs asal Spanyol, “Defensa Central”, mengungkapkan bahwa jurnalis Rubén Cañizares, koresponden jaringan “ABC”, membicarakan perkembangan menarik terkait Haaland saat tampil bersama Rubén Martín di kanal YouTube miliknya. Ia menegaskan bahwa orang-orang terdekat sang penyerang asal Norwegia, terutama ayahnya, menginginkan kepindahannya ke Real Madrid dan tengah berupaya memuluskan langkah tersebut.

Ia menyebut bahwa klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain bersama Manchester City jauh lebih rendah daripada perkiraan yang beredar, yakni berkisar antara 100 hingga 150 juta euro.

Kabar ini memiliki arti penting mengingat kontrak besar yang ditandatangani Haaland bersama Manchester City pada Januari 2025. Kontrak berdurasi sembilan tahun itu sebelumnya dipandang sebagai jaminan kuat bahwa penyerang asal Norwegia tersebut akan bertahan lama di Stadion Etihad.

Namun, situasinya berubah setelah kepergian Pep Guardiola dan masuknya Enzo Maresca sebagai pelatih, di tengah merosotnya hasil tim asal Inggris itu, yang gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhirnya di Liga Primer Inggris. Hal ini kembali membuka spekulasi mengenai masa depan bintang utamanya dan kemungkinan ia mencoba pengalaman baru di luar Inggris.

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Cañizares menilai kepindahan Haaland ke Real Madrid akan menjadi kejutan besar. Ia menyebut bahwa ayah sang pemain sudah lebih dari sekali mengunjungi tribun VIP Santiago Bernabeu dan ketertarikannya pada El Real bukanlah hal baru.

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Ia menambahkan bahwa orang-orang terdekat sang pemain menilai Real Madrid bergerak ke arah yang mereka harapkan bagi masa depan penyerang asal Norwegia itu. Meski begitu, ia mengaku sulit membayangkan Haaland masuk dalam skuad saat ini, mengingat tim memiliki barisan penyerang berisi nama-nama besar yang sulit dicoret dari susunan pemain inti.

Dilema terbesar bagi Mourinho adalah cara memadukan Haaland dengan Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Yan Diomande. Menurut jurnalis asal Spanyol itu, menurunkan keempat bintang tersebut bersama sang penyerang asal Norwegia dalam satu susunan pemain tampak mustahil, baik dari sisi teknis maupun taktik.

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Ia menjelaskan bahwa Haaland sendiri tidak membayangkan bergabung dengan tim yang memiliki begitu banyak nama besar tanpa adanya perubahan dalam skuad. Ia mengisyaratkan bahwa terwujudnya transfer ini mungkin menuntut pengorbanan salah satu pemain depan yang ada saat ini, alih-alih berusaha menyatukan semua bintang dalam satu sistem.

Dalam konteks ini, Cañizares memicu spekulasi tentang kemungkinan keterkaitan transfer tersebut dengan masa depan Vinicius. Ia mengisyaratkan bahwa pemain asal Brasil itu bisa jadi nama yang dimaksud untuk dilepas, seraya menilai bahwa membaca situasi di sekitar kasus ini akan mengungkap identitas bintang yang mungkin memberi jalan bagi Haaland.

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Skenario ini semakin sensitif karena Vinicius telah memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 2032. Hal itu membuat keputusan melepasnya menjadi sangat rumit, baik dari sisi olahraga maupun kontrak, terlebih ia merupakan salah satu pilar utama proyek lini serang El Real.

Gagasan mendatangkan Haaland bukanlah hal baru di lingkungan Real Madrid. Pengusaha asal Spanyol, Enrique Riquelme, sebelumnya pernah mengusung nama sang pemain sebagai bagian dari janji-janjinya dalam kampanye pemilihan presiden klub pada musim panas lalu, sebelum orang-orang terdekat sang pemain, termasuk agennya, Rafaela Pimenta, membantah adanya negosiasi terkait kepindahannya.