Kejutan besar... Cuaca buruk mengganggu pertandingan antara Arab Saudi dan Uruguay

Tim nasional Arab Saudi bersiap menghadapi salah satu pertandingan tersulitnya di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, saat mereka berhadapan dengan tim nasional Uruguay pada Selasa dini hari di Stadion Hard Rock, Miami, Amerika Serikat, dalam rangkaian pertandingan Grup H.

Tim Hijau berharap bisa memulai dengan baik melawan lawan yang punya sejarah panjang di Piala Dunia, apalagi grup ini juga berisi tim Spanyol dan Cape Verde, yang bikin penting banget buat ngumpulin poin sejak awal dalam perebutan tiket ke babak selanjutnya.

Namun di luar aspek teknis, kondisi cuaca memengaruhi situasi beberapa jam sebelum pertandingan, setelah pihak berwenang di Miami mengeluarkan peringatan tentang gelombang panas yang akan melanda kota tersebut sepanjang hari pertandingan.

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Menurut jurnalis Nawaf Al-Aqil, suhu bisa mencapai 33 derajat Celsius, sementara kelembapan tinggi akan membuat suasana semakin sulit, sehingga mereka yang berada di sana akan merasa seolah-olah suhu mendekati 40 derajat Celsius.

Dia menambahkan bahwa waktu dimulainya pertandingan akan bertepatan dengan cuaca panas dan lembap, di mana suhu diperkirakan mencapai sekitar 31 derajat Celsius, disertai peluang hujan hingga 40%, serta kemungkinan terjadinya badai petir disertai hujan lebat dan kilat berulang.

Perhatian tetap tertuju pada perkembangan cuaca selama beberapa jam terakhir menjelang pertandingan, di tengah kekhawatiran akan dampak kondisi cuaca terhadap jalannya pertandingan, atau bahkan penundaan dimulainya pertandingan jika keadaan memaksa, dalam pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar tim hijau dengan penuh antusiasme.