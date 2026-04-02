Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan bahwa Islam Issa, pemain tim nasional Mesir, mengalami robekan pada ligamen cruciatum lututnya, yang berarti ia dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 yang akan digelar kurang dari tiga bulan lagi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Islam Issa, yang berusia 30 tahun, mengalami cedera parah pada lututnya selama pertandingan persahabatan melawan Spanyol, yang digelar pada Selasa malam di Stadion Espanyol, sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Dunia, dan berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, terpaksa mengganti Issa pada menit ke-68 dan memasukkan Haitham Hassan sebagai penggantinya.

Baca juga:

Issa mengatakan dalam pernyataan pers pada Rabu kemarin bahwa laporan yang menyebutkan ia mengalami robekan ligamen cruciatum lutut tidak benar, sambil mencatat bahwa ia akan menjalani pemeriksaan medis segera setelah kembali ke Kairo.

Namun, Asosiasi Sepak Bola Mesir menerbitkan pernyataan resmi hari Kamis ini yang menegaskan bahwa pemain Ceramica Cleopatra tersebut mengalami robekan ligamen anterior cruciate, yang berarti ia akan absen dari Piala Dunia, karena cedera semacam ini biasanya membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk pulih.

Asosiasi Sepak Bola Mesir menyebutkan dalam pernyataannya, "Hasil rontgen yang dijalani Islam Issa membuktikan bahwa ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lutut kirinya, setelah pemain tersebut langsung menjalani rontgen setelah kedatangan rombongan timnas Mesir di Kairo pagi ini."

Absennya Islam Issa diperkirakan akan mengacaukan rencana Hossam Hassan menjelang Piala Dunia, mengingat pemain Ceramica Cleopatra ini telah membuktikan kemampuannya untuk mendapatkan tempat di skuad timnas Mesir.

Hassan menaruh kepercayaan pada kemampuan Islam Issa, dan memberinya kesempatan untuk tampil dalam susunan pemain inti timnas Mesir pada dua pertandingan persahabatan melawan Arab Saudi dan Spanyol selama jeda kompetisi yang lalu, di tengah absennya kapten Mohamed Salah.

Issa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, menampilkan performa terbaiknya, di mana ia mencetak gol ke gawang tim Hijau dalam kemenangan 4-0 Mesir, serta tampil solid melawan tim Matador.

Issa telah bermain dalam 6 pertandingan bersama timnas Mesir, sementara golnya ke gawang Arab Saudi merupakan satu-satunya golnya di level internasional hingga saat ini.