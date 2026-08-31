Kejutan besar: Al Ittihad mempertimbangkan kembalinya Moussa Diaby

Berkas gelandang sayap Prancis milik Al-Ittihad, Moussa Diaby, menghadapi perkembangan mengejutkan yang bisa membalikkan arah transfer ini secara total, setelah kepindahannya ke klub Jerman Bayer Leverkusen tersendat dalam beberapa jam terakhir, sehingga kembalinya sang pemain ke barisan "Al-Ameed" menjadi kemungkinan yang sangat kuat pada musim ini.

Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", klub Al-Ittihad akan menentukan sikap final terkait masa depan Diaby dalam 24 jam ke depan, mengingat hingga kini belum tercapai kesepakatan akhir dengan sang pemain mengenai kepindahannya ke Leverkusen.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kemungkinan Diaby bertahan bersama Al-Ittihad dan tidak hengkang ke klub Jerman itu kini menjadi terbuka, terutama karena negosiasi belum mencapai kesepakatan final hingga saat ini, hal yang mengancam terhentinya transfer dan mempertahankan winger Prancis itu dalam skuad "Al-Numour".

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Perkembangan ini muncul setelah Diaby sempat dekat kembali ke Liga Jerman melalui pintu Bayer Leverkusen, sebelum sejumlah hambatan muncul dalam jam-jam terakhir yang menghalangi rampungnya kepindahan tersebut, sehingga masa depan sang pemain menggantung hingga rincian yang tertunda antara pihak-pihak terkait terselesaikan.

Al-Ittihad kini menghadapi keputusan krusial terkait sang pemain, karena mereka dituntut untuk menentukan sikap final dalam beberapa jam ke depan, baik dengan merampungkan proses kepindahannya ke Leverkusen maupun mempertahankannya dan memanfaatkan jasanya dalam kompetisi musim ini.

Jika kesepakatan final gagal tercapai, maka Diaby bisa kembali masuk dalam perhitungan tim pelatih Al-Ittihad, terutama karena sang pemain masih terikat kontrak dengan klub dan berkas kepindahannya belum ditutup secara resmi hingga kini.

Perkembangan ini juga menempatkan transfer pemain Jepang Ritsu Doan dalam tanda tanya, mengingat kepindahannya ke Al-Ittihad terkait dengan tertutupnya berkas Diaby, yang membuat jam-jam ke depan menjadi krusial dalam menentukan bentuk skuad "Al-Ameed" pada musim ini.

Dengan demikian, kepergian Moussa Diaby ke Bayer Leverkusen tidak lagi terjamin seperti yang tampak sebelumnya, melainkan skenario kembalinya untuk membela Al-Ittihad menjadi sangat mungkin, sehingga para pendukung "Al-Ameed" menanti keputusan final yang akan diambil dalam 24 jam ke depan dan menentukan masa depan sang winger Prancis.