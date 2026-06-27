Kejutan baru... Gol Tembakti semakin memperparah penderitaan Arab Saudi saat menghadapi Cape Verde

Tim nasional Arab Saudi kembali mengalami pukulan telak saat menghadapi Cape Verde, dini hari Sabtu ini, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026, setelah bek Hassan Tembekti terpaksa meninggalkan lapangan akibat cedera.

Sebelumnya, sempat muncul keraguan mengenai kesiapan Tambakti untuk tampil dalam pertandingan tersebut, setelah ia mengalami nyeri otot dalam beberapa hari terakhir, yang membuatnya absen dari salah satu sesi latihan, sebelum tim medis tim nasional memastikan bahwa ia telah pulih dan siap untuk bertanding.

Baca juga.. Angka yang mengesankan.. Senjata-senjata Donis mencatatkan sejarah Saudi di Piala Dunia

Namun, kekhawatiran itu menjadi kenyataan pada menit ke-32 pertandingan, ketika Tembakti terjatuh di lapangan akibat cedera, sehingga tim medis segera bergegas untuk menolongnya, namun sang pemain tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Bek timnas Saudi itu meninggalkan lapangan dengan digotong menggunakan tandu, sebuah pemandangan yang memicu kekhawatiran staf pelatih dan suporter Saudi, sehingga pelatih Georgios Donis memutuskan untuk melakukan pergantian darurat dengan memasukkan Ali Lagami untuk menggantikan Tembekti.

Cedera Tembkti ini semakin menambah beban “Al-Akhdar” dalam pertandingan penentu di mana mereka berupaya meraih kemenangan untuk mempertahankan harapan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.