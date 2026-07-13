Kejutan bagi Inggris... Argentina belum pernah kalah di semifinal Piala Dunia

Sejarah menunjukkan bahwa tim nasional Argentina berpeluang melaju ke final Piala Dunia 2026, saat mereka akan berhadapan dengan tim nasional Inggris pada Rabu malam mendatang di babak semifinal.

Timnas Argentina berhasil melewati rintangan Swiss di perempat final dengan kemenangan 3-1 setelah pertandingan berlanjut ke dua babak tambahan, sementara Inggris mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1.

Timnas Argentina dan Inggris akan bertanding di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan pemenangnya akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Spanyol yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa, di final.

Namun, sepanjang sejarah, “Penari Tango” belum pernah kalah di babak semifinal Piala Dunia, dan mereka berupaya melanjutkan dominasi tersebut dengan menghadapi Inggris kali ini.

Timnas Argentina telah lima kali bermain di babak semifinal Piala Dunia, dan kelima kali itu berhasil mencapai final. Perlu dicatat bahwa mereka meraih gelar juara pada tahun 1978 tanpa harus melalui babak semifinal, melainkan langsung lolos ke final dari babak grup kedua sesuai sistem yang berlaku saat itu.

Argentina juga pernah mencapai babak semifinal pada edisi 1930 dan mengalahkan Amerika Serikat (6-1), namun kalah di final melawan Uruguay.

Pada tahun 1986, Argentina bertanding di semifinal melawan Belgia dan menang (2-0), lalu meraih gelar juara setelah mengalahkan Jerman Barat di final.

Pada edisi berikutnya tahun 1990, Argentina mencapai final Piala Dunia setelah mengalahkan Italia melalui adu penalti di semifinal, namun kali ini mereka harus menyerahkan gelar juara kepada Jerman Barat.

Skenario yang sama terulang pada tahun 2014, di mana timnas Argentina mengalahkan Belanda melalui adu penalti di semifinal, namun kalah dari Jerman di final.

Dan pada edisi terakhir tahun 2022, Argentina bertanding di semifinal melawan Kroasia dan menang (3-0), lalu merebut gelar juara setelah mengalahkan Prancis.