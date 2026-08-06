Dalam pernyataan yang dirilis menyusul pernyataan Federasi Sepak Bola Internasional, Federasi Sepak Bola Eropa yang dipimpin Aleksander Ceferin menegaskan bahwa tidak ada yang berubah terkait boikot terhadap turnamen-turnamen yang diselenggarakan FIFA, maupun dalam sikapnya terhadap presiden Federasi Internasional Gianni Infantino.

Surat kabar AS menyebutkan, "Menyusul pertemuan yang digelar FIFA di Rabat, dan surat penjelasan yang kemudian dikirimkan kepada 211 federasi nasional, UEFA menegaskan tetap berpegang pada sikapnya untuk tidak mengikutsertakan tim-tim nasional Eropa dalam turnamen-turnamen yang diselenggarakan FIFA, karena syarat-syarat yang diperlukan untuk mencabut larangan ini belum terpenuhi."

Dalam sebuah memo yang dikirimkan Federasi Sepak Bola Eropa kepada surat kabar AS, lembaga yang dipimpin Aleksander Ceferin itu mengingatkan kembali sikapnya saat ini.

Federasi Sepak Bola Eropa menyatakan, "Federasi-federasi UEFA sudah jelas mengenai syarat-syarat untuk tidak mengikuti kompetisi-kompetisi FIFA. Pertama, usulan-usulan yang bertujuan memprivatisasi turnamen-turnamen utama harus ditarik, dan kedua, harus ada jaminan bahwa upaya-upaya semacam itu yang bertujuan merusak permainan tidak akan pernah terulang lagi."

Federasi itu melanjutkan, "Syarat-syarat ini belum terpenuhi. Selain itu, UEFA telah menjelaskan secara tegas dalam pernyataannya yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino. Dan sikap ini masih berlaku. Adapun pengumuman kemarin, yang menyatakan bahwa sejumlah orang yang bekerja untuk presiden FIFA (dan yang karier mereka bergantung pada keridaannya) mendukungnya, tidak mengubah apa pun."