Bintang besar, Lionel Messi, memimpin tim nasional Argentina meraih kemenangan atas Austria dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Senin ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Messi mencetak kedua gol tersebut sendiri, sehingga membawa Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.

Setelah mencetak gol pertama dalam pertandingan hari ini, Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 17 gol, setelah memecahkan rekor bersama dengan pemain Jerman Miroslav Klose (16 gol), sebelum “La Pulga” menambah koleksinya menjadi 18 gol melalui gol keduanya.

Namun, salah satu legenda Manchester United sangat marah atas pengesahan gol pertama Messi, yang memberinya gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan menegaskan bahwa wasit asal Mesir, Amin Omar, seharusnya membatalkannya.

Mantan bintang Manchester United, Peter Schmeichel, mengatakan bahwa gol tersebut seharusnya tidak disahkan, sambil menekankan bahwa wasit Amin Omar mengabaikan pelanggaran dalam serangan yang mendahului gol tersebut, yaitu saat pemain Argentina Alexis McAllister melakukan tekel terhadap lawannya, Xaver Schlager.

Dalam wawancaranya di saluran “Fox Sports” saat jeda babak pertama, pria berusia 62 tahun itu berkata: “Saya tidak berpikir gol ini seharusnya disahkan, ini tendangan bebas, McAllister menjatuhkan pemain lawan. Seharusnya itu tendangan bebas.”

Ia melanjutkan: “Teknologi Video Asisten Wasit (VAR) seharusnya meninjau hal ini… Ini adalah kesalahan yang jelas dan nyata dari wasit.”

Schmeichel menambahkan dengan nada marah: “Itulah mengapa saya merasa sedikit frustrasi.”

Surat kabar “The Sun” mengutip beberapa tanggapan yang mendukung pernyataan Schmeichel, di mana salah satu di antaranya berkata: “FIFA korup. Katakan padaku, mengapa tidak ada satu pun rekaman video mengenai pelanggaran yang dilakukan pemain Austria yang berujung pada gol Messi? Tidak ada sama sekali intervensi dari teknologi video asisten wasit. Ini adalah penipuan.”

Yang lain berkata: "Apakah FIFA benar-benar mencoba memberi perlakuan istimewa kepada Argentina? Itu adalah pelanggaran berat terhadap pemain Austria sebelum akhirnya berujung pada gol Argentina. Pada pertandingan terakhir, Messi juga melakukan pelanggaran berat yang seharusnya membuatnya diusir dari lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?"

Seorang lagi menambahkan: “Jadi, ada pelanggaran jelas yang dilakukan Argentina sebelum gol Messi?”

Seorang lainnya berkata: “Kesalahan yang jelas. Sebelum gol Messi, situasinya benar-benar menjijikkan pada tahap ini.”