Kecerdasan buatan memprediksi juara Piala Dunia 2026... Apakah Anda setuju?

Para penggemar sepak bola di seluruh dunia menanti-nantikan dimulainya Piala Dunia 2026, besok Kamis di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini diikuti oleh 48 tim.

Sebelum kick-off, banyak pembicaraan mengenai kandidat pemenang gelar edisi bersejarah ini, dan prediksi mulai bermunculan di mana-mana. Hari ini giliran kecerdasan buatan (AI) yang mengungkap kandidatnya untuk memenangkan turnamen.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa berdasarkan prediksi terbaru dari AVISIA, sebuah perusahaan konsultan Prancis yang berspesialisasi dalam data dan kecerdasan buatan, dan secara rutin berkontribusi di situs Foot Mercato, Prancis dan Argentina memimpin daftar calon juara Piala Dunia 2026 dengan persentase 21%.

Model ini didasarkan pada berbagai indikator kinerja individu dan kolektif, mulai dari kualitas serangan hingga ketangguhan pertahanan, termasuk kebugaran fisik para pemain.

Timnas Prancis menonjol terutama berkat keahlian serangannya yang diwakili oleh Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise, serta tingkat kekuatan pertahanan yang tinggi dan kebugaran fisik yang prima.

Sedangkan Argentina menunjukkan stabilitas tim yang menonjol, didukung oleh pertahanan yang kokoh, pengaturan permainan yang rapi, serta kiper yang masuk dalam jajaran terbaik di turnamen ini, yaitu Emiliano Martínez.

Di belakang duo unggulan ini, Spanyol berada di posisi ketiga dengan 20%, didorong oleh generasi yang dipimpin oleh Lamine Yamal dan Nico Williams.

Timnas Brasil dan Portugal berada tepat di peringkat berikutnya, di mana keduanya dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai turnamen ini, masing-masing dengan persentase 19%. Timnas Brasil memanfaatkan keseimbangan yang kembali terjalin di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti, sementara timnas Portugal menonjol karena kemampuannya menahan tekanan dan kekuatan kiper mereka, Diego Costa.

Terakhir ada Inggris, dengan peluang menang sebesar 12%, yang terpengaruh oleh penurunan kondisi fisiknya meskipun memiliki potensi serangan yang luar biasa.