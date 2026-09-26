Dunia olahraga menanti dampak dari kasus yang bisa meninggalkan pengaruh besar pada masa depan Manchester City, setelah surat kabar "The Athletic" mengungkap bahwa klub itu dinyatakan bersalah atas mayoritas tuduhan terkait dugaan pelanggaran regulasi finansial Liga Primer Inggris.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa perhatian masih tertuju pada hukuman yang dinantikan dari komisi independen, di tengah belum adanya penetapan waktu resmi untuk pengumuman keputusan tersebut.

Menurut laporan yang beredar, hukuman yang mungkin dijatuhkan bisa dimulai dari peringatan dan denda finansial, hingga mencapai pengurangan poin atau bahkan pencoretan dari Liga Primer.

Dalam perkembangan lain, "The Athletic" mengisyaratkan bahwa sejumlah klub Liga Primer Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum sebagai buntut dari putusan bersalah Manchester City.

Investigasi atas kasus ini dimulai pada 2019 dan berlanjut hingga 6 Februari 2023, ketika Liga Primer Inggris meneruskan berkasnya ke komisi independen. Kasus ini mencakup dugaan pelanggaran finansial yang membentang selama 9 musim, dimulai dari musim 2009-2010 hingga musim 2022-2023.

Periode ini adalah masa yang sama ketika Manchester City menanjak ke puncak sepak bola Inggris dan Eropa di bawah kepemimpinan Pep Guardiola, yang membawa tim meraih 20 gelar selama 10 musim.

Pengaruh Guardiola tidak sebatas pada gelar-gelar yang diraihnya, tetapi ia juga berkontribusi mengokohkan gaya bermain yang meninggalkan jejak pada sepak bola Inggris. Sejak kasus ini mencuat, Guardiola tidak menghindar untuk berbicara mengenai 115 tuduhan yang dialamatkan kepada klub, bahkan ia menegaskan dalam lebih dari satu kesempatan keyakinannya terhadap posisi Manchester City dan kebersihannya dari pelanggaran yang dituduhkan.

Pada Mei 2022, sebelum tuduhan diarahkan secara resmi kepada Manchester City, Guardiola berbicara mengenai alasan ia teguh membela klub dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Pelatih asal Spanyol itu berkata, "Mengapa saya membela klub dan orang-orangnya? Karena saya bekerja bersama mereka. Ketika mereka dituduh melakukan sesuatu, saya bertanya kepada mereka: ceritakan kepada saya apa yang terjadi. Mereka menjelaskan persoalannya kepada saya dan saya memercayai mereka."

Kemudian ia menyampaikan pesan yang jelas kepada para pejabat klub, menegaskan bahwa kepercayaannya kepada mereka bergantung pada kejujuran mereka terhadap dirinya, dan menekankan, "Saya berkata kepada mereka: jika kalian membohongi saya, saya tidak akan ada di sini keesokan harinya. Karena itulah saya menaruh kepercayaan pada kalian, sebab saya memercayai kalian 100% sejak hari pertama."

Sekitar setahun kemudian, tepatnya pada Februari 2023, Guardiola berbicara untuk pertama kalinya sejak Liga Primer Inggris mengarahkan tuduhan resmi kepada Manchester City mengenai 115 dugaan pelanggaran finansial selama periode antara 2009 dan 2018.

Saat itu ia mengungkapkan keyakinan penuhnya terhadap posisi klub, seraya berkata, "Saya benar-benar yakin bahwa kami akan membuktikan diri tidak bersalah. Kami beruntung karena hidup di negara di mana setiap orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Sepertinya mereka sudah menghukum kami."

Pada November di tahun yang sama, Guardiola menekankan bahwa ia menunggu selesainya proses hukum dan keluarnya putusan, seraya menegaskan kesiapannya menerima keputusan akhir, apa pun itu. Ia berkata, "Saya berharap dengan sepenuh hati agar kami sampai pada persidangan di hadapan komisi independen, dan saya ulangi: independen, dan agar apa yang terjadi diungkap secepat mungkin. Dan kami akan menerima, seperti yang selalu kami lakukan, putusannya."

Guardiola meninggalkan Manchester City pada Mei lalu, sebelum diumumkannya hasil kasus ini, sehingga pernyataan-pernyataannya terdahulu kembali menjadi sorotan di tengah perkembangan baru tersebut. Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya telah mengaitkan secara jelas keberlanjutan dukungannya terhadap klub dengan sejauh mana kejujuran para pejabat terhadap dirinya, sembari pada saat yang sama menegaskan bahwa jika Manchester City terbukti bersalah, maka klub harus menanggung konsekuensi yang timbul dari hal itu.



