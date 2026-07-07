Kebenaran di balik minat Real Madrid untuk merekrut Omar Marmoush

Dalam beberapa jam terakhir, berita telah menyebar luas di berbagai surat kabar dan situs web terkenal Mesir, yang menyebutkan bahwa Real Madrid tertarik untuk merekrut pemain timnas Mesir, Omar Marmoush, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh surat kabar "The Athletic" mengenai bursa transfer Manchester City.

Namun, jika merujuk kembali ke teks asli laporan tersebut, terlihat bahwa apa yang beredar merupakan hasil terjemahan yang tidak akurat dari salah satu paragraf, karena surat kabar tersebut tidak menyebutkan bahwa Real Madrid ingin merekrut Marmoush.

Dalam laporan tersebut tertulis: "Trafford memiliki pengagum, Real Madrid telah menunjukkan minat pada Ruben Dias, dan Nico Gonzalez serta Omar Marmoush... juga bisa hengkang."

Dengan membaca kalimat tersebut secara utuh, yang dimaksud adalah bahwa Real Madrid hanya menunjukkan minat untuk merekrut bek Ruben Dias, sementara paragraf berikutnya membahas para pemain yang mungkin akan meninggalkan Manchester City musim panas ini, termasuk Nico Gonzalez dan Omar Marmoush, tanpa ada kaitan antara mereka dengan minat klub Spanyol tersebut.

Dengan demikian, laporan “The Athletic” tidak menyebutkan adanya minat dari Real Madrid untuk merekrut Omar Marmoush, melainkan hanya menyinggung kemungkinan kepergiannya dari Manchester City sebagai bagian dari daftar pemain yang berpotensi hengkang selama bursa transfer musim panas.

Nama Omar Marmoush mulai beredar di bursa transfer, meskipun baru sekitar satu setengah tahun berlalu sejak ia bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt selama bursa transfer musim dingin pada Januari 2025 dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029.

Selama periode terakhir, pemain internasional Mesir ini berhasil meninggalkan jejaknya bersama tim Inggris tersebut, dan saat ini ia terus tampil bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, serta bersiap bersama tim "Al-Fara'una" untuk menghadapi Argentina di babak 16 besar.

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