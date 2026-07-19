Kebangkitan Katalonia... Tebas Memberikan Kabar Gembira Mengenai Bursa Transfer Barcelona

Javier Tebas, Ketua Asosiasi Liga Spanyol, menegaskan bahwa Barcelona kini telah mematuhi aturan 1:1 sesuai dengan peraturan Financial Fair Play, setelah berhasil melakukan beberapa transaksi di bursa transfer, sehingga memberikan kebebasan yang lebih besar bagi klub untuk bergerak dalam merampungkan kesepakatan baru.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Tebas menyampaikan pernyataan tersebut dari Kota New York, tempat ia berada untuk menyaksikan final Piala Dunia dari tribun Stadion "MetLife", yang mempertemukan tim nasional Spanyol dengan tim nasional Argentina.

Tebas mengatakan: “Ya, Barcelona kini telah memenuhi aturan 1:1. Berkat langkah-langkah yang telah diambilnya, klub ini seharusnya sudah mencapai situasi ini.”

"Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa Barcelona berhasil mengurangi sebagian besar beban gaji setelah kepergian Robert Lewandowski, serta kepindahan Ansu Fati—yang sebelumnya dipinjamkan ke Monaco—setelah klub Prancis tersebut juga membayar 11 juta euro untuk mendapatkan jasanya secara permanen.

Media tersebut menambahkan bahwa klub Catalan itu, meskipun telah mengeluarkan dana besar untuk merekrut Anthony Gordon, pemain tersebut tidak menerima gaji yang tinggi, sehingga memberi Barcelona keleluasaan untuk bergerak bebas di bursa transfer, sambil menanti konfirmasi penandatanganan kontrak dengan Karim Ademi pada pekan ini.

Mengenai final Piala Dunia, Tebas mengakui bahwa ia akan menonton pertandingan tersebut “dengan tegang”, namun ia menunjukkan keyakinannya terhadap tim nasional Spanyol setelah penampilannya di semifinal melawan Prancis, dengan mengatakan: “Saya tidak tahu apakah sejarah Piala Dunia pernah menyaksikan pertandingan serupa.”

Tebas menambahkan sambil menekankan pentingnya La Liga: “Orang-orang bilang kami tidak melakukan transfer dan sebagainya. Spanyol mahir dalam mengembangkan pemain, dan kami membuktikannya. Ada 16 pemain timnas Spanyol yang bermain di La Liga, dan jika ditambah pemain Argentina, jumlahnya menjadi 24 pemain dari total 52 yang akan tampil di final. Ini membuktikan bahwa kami memiliki kompetisi terbaik di dunia dan pemain-pemain terbaik.”

Tebas melanjutkan: “Harga tiket di Amerika Serikat sangat tinggi dibandingkan dengan yang biasa kami temui di Eropa, bahkan untuk standar Amerika Serikat sendiri… Hal ini tidak akan terjadi di Piala Dunia yang akan digelar di Spanyol.”

Tebas menutup pernyataannya mengenai kemungkinan penyelenggaraan pertandingan final di Spanyol: “Kita harus terus bekerja untuk mewujudkannya, karena Spanyol layak mendapatkannya.”