Keanehan Piala Teluk 27: Undian Langka Menentukan Pendamping Arab Saudi di Semifinal!

Matchday terakhir fase grup Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27" menyuguhkan momen penuh ketegangan, terutama terkait penentuan tim kedua yang lolos dari Grup A bersama Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Irak dengan skor 2-0 dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada matchday ketiga sekaligus terakhir fase grup turnamen Teluk tersebut, sehingga lolos sebagai juara Grup A dengan raihan 9 poin.

Pada waktu yang bersamaan, timnas Oman meraih kemenangan dramatis, setelah membalikkan ketertinggalan 0-1 dari Kuwait menjadi kemenangan dengan skor 3-1 di menit-menit akhir pertandingan.

Setelah kedua pertandingan berakhir, para pemain timnas Oman merayakan kelolosan ke babak semifinal, meskipun sama persis dengan timnas Irak dalam segala hal, baik dari sisi poin dan gol, maupun fair play.

Timnas Irak dan Oman sama-sama mengumpulkan 4 poin, dan keduanya bermain imbang 1-1 pada pertandingan pertama. Masing-masing mencetak 4 gol dan kebobolan 5 gol, serta sama-sama memperoleh 8 kartu kuning, tanpa adanya kartu merah.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Piala Teluk akan mengadakan pengundian, tak lama lagi, di salah satu hotel di kota Jeddah, untuk menentukan tim yang lolos antara Irak dan Oman, setelah keduanya sama persis dalam segala hal, tanpa ada satu pun faktor yang mengunggulkan salah satunya atas yang lain.

Ini menjadi salah satu momen langka dalam dunia sepak bola di mana penentuan kelolosan dari fase grup dilakukan melalui pengundian, meskipun ketentuan ini ada dalam regulasi seluruh turnamen, tanpa pernah sampai diterapkan.