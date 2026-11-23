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Bintang Al-Shamal asal Aljazair, Riyad Mahrez, memberi kejutan kepada para pemain Al-Ahli Saudi lewat sebuah gestur yang sarat keakraban dan kenangan.

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Mahrez mengunjungi kamp tim asal Arab Saudi tersebut beberapa jam sebelum pertemuan yang dinanti antara kedua tim pada Senin malam ini dalam lanjutan Liga Champions Asia Elite.

Sejumlah akun di media sosial membagikan foto Mahrez saat berada di kamp Al-Ahli, momen yang mengingatkan publik pada tiga tahun yang dihabiskan sang bintang Aljazair dengan seragam Al-Ahli.

Kunjungan itu berlangsung menjelang laga pertama yang mempertemukan Mahrez dengan mantan klubnya sejak ia pindah ke Al-Shamal. Kali ini ia berada di kubu seberang dan bersiap membela panji tim barunya melawan para mantan rekan setimnya.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Shamal di Stadion Al Bayt, Kota Al Khor, Qatar, pada matchday kelima fase liga zona Barat Liga Champions Asia Elite.

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Tiga Tahun yang Luar Biasa di Al-Ahli

Mahrez sebelumnya sudah berbicara tentang laga ini dalam konferensi pers pra-pertandingan. Ia menegaskan bahwa tiga tahun yang ia habiskan bersama Al-Ahli merupakan masa yang luar biasa.

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Ia menambahkan bahwa dirinya menyimpan kenangan indah bersama klub dan para pendukungnya, tetapi menekankan perlunya mengesampingkan perasaan dan fokus meraih kemenangan dengan seragam Al-Shamal.

Al-Ahli secara resmi mengumumkan kepergian Mahrez pada 4 Juli 2026, setelah tiga musim memperkuat tim. Ia bergabung dengan klub tersebut dari klub Inggris Manchester City pada musim panas 2023.

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Mahrez meninggalkan jejak yang jelas bersama Al-Ahli dengan tampil dalam 122 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 37 gol, dan mengemas 46 assist.

Sang bintang Aljazair turut berperan dalam salah satu periode kontinental paling gemilang dalam sejarah klub, setelah meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali beruntun pada musim 2024/2025 dan 2025/2026, serta menjuarai Piala Super Saudi pada 2025.

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Laga hari ini sangat penting bagi kedua tim dalam persaingan memperebutkan tiket lolos. Al-Ahli memasuki pertandingan dengan menempati peringkat keenam klasemen zona Barat dengan koleksi 8 poin hasil dua kemenangan dan dua hasil imbang, tanpa sekali pun kalah dalam empat matchday pertama.

Di sisi lain, Al-Shamal berada di peringkat kedelapan dengan 5 poin setelah meraih satu kemenangan, dua kali imbang, dan sekali kalah. Mereka berharap bisa memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan dukungan suporter untuk memangkas jarak dengan Al-Ahli.

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Pertandingan ini menjadi kesempatan istimewa bagi Mahrez untuk tampil melawan mantan klubnya untuk pertama kalinya sejak hengkang. Sementara itu, Al-Ahli ingin melanjutkan tren positif dan pulang dari Qatar dengan membawa tiga poin, sedangkan Al-Shamal berharap meraih kemenangan berharga yang mendekatkan mereka ke papan atas.