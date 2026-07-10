Kaus kaki robek dan sepatu berlubang... Fenomena paling aneh yang melanda Piala Dunia 2026

Di setiap edisi Piala Dunia, para pemain selalu berhasil menghadirkan hal-hal baru yang menarik perhatian penonton. Namun, kali ini yang menjadi perbincangan bukanlah gol spektakuler atau keterampilan luar biasa, melainkan kaus kaki yang robek dan sepatu yang berlubang yang dikenakan oleh sejumlah bintang terkemuka turnamen tersebut.

Meskipun banyak yang mengira ini hanyalah tren mode baru, kenyataannya fenomena ini didorong oleh alasan medis dan olahraga yang membuat para pemain rela mengorbankan penampilan perlengkapan mereka demi meningkatkan performa di lapangan.

Bintang Brasil Neymar, yang berusia 34 tahun, adalah orang pertama yang menarik perhatian dengan mengenakan kaus kaki robek selama Piala Dunia 2018 di Rusia.

Sejak saat itu, fenomena ini secara bertahap menyebar di kalangan pemain sepak bola, hingga menjadi pemandangan yang umum di turnamen-turnamen besar, termasuk edisi Piala Dunia kali ini, meskipun menimbulkan kontroversi di kalangan penonton dan penggemar. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: mengapa para pemain merobek kaus kaki mereka?

Alasannya sederhana dari sudut pandang medis. Setiap pemain menggunakan sepasang kaus kaki baru di setiap pertandingan, namun kaus kaki tersebut seringkali terasa ketat di sekitar otot betis. Dengan aktivitas fisik yang intens selama pertandingan, aliran darah ke otot meningkat, sehingga betis membengkak, yang pada gilirannya menambah tekanan yang ditimbulkan oleh kaus kaki.

Seorang ilmuwan Inggris menjelaskan kepada surat kabar "Mirror" bahwa otot betis terisi darah selama pertandingan akibat aktivitas fisik, yang membuat kaus kaki terasa lebih ketat dan mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pemain.

Selain itu, pemain asal Swiss Sven Michel (35 tahun), yang bermain di liga divisi kedua, menegaskan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Bild" bahwa ia terpaksa merobek kaus kakinya karena terus-menerus menderita kram otot betis.

Sven Michel mengatakan: “Saya sering mengalami kram pada betis, jadi saya berkata pada diri sendiri: ‘Saya juga harus melakukannya.’ Anda bisa merasakan tekanan berkurang, dan kram tidak akan muncul secepat itu.”

Meskipun fenomena ini cukup umum, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memasukkan larangan memotong atau memodifikasi kaus kaki dalam peraturan perlengkapan (Pasal 15.2) sejak tahun 2022; namun, keputusan ini tidak diterapkan secara praktis di sebagian besar kompetisi.

Di Jerman, peraturan tampaknya lebih ketat. Petunjuk seragam resmi Liga Jerman (Bundesliga) menyatakan bahwa “kaus kaki dalam maupun kaus kaki biasa tidak boleh memiliki lubang apa pun.”

Menurut surat kabar “Bild”, Asosiasi Liga Sepak Bola Jerman (DFL) pada Oktober 2023 mengirimkan peringatan resmi kepada semua klub terkait pelanggaran ini, dengan memberlakukan sanksi yang semakin berat, dimulai dengan peringatan pada pelanggaran pertama dan kedua, kemudian denda sebesar 5.000 euro pada pelanggaran ketiga, sebelum nilai sanksi meningkat seiring berulangnya pelanggaran.

Sedangkan di tingkat benua, Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) masih bersikap fleksibel terhadap masalah ini, karena kaus kaki berlubang tidak dianggap sebagai pelanggaran yang dikenai sanksi dalam kompetisi-kompetisinya, sehingga pemandangan ini masih sering terlihat di turnamen seperti Liga Champions.

Inovasi tidak hanya berhenti pada kaus kaki, tetapi juga meluas ke sepatu. Foto bintang tim nasional Portugal, Pedro Neto (26 tahun), memicu reaksi luas di media sosial, setelah ia tampil mengenakan sepatu kanan yang memiliki lubang jelas di area tumit.

Pada pandangan pertama, banyak yang mengira sepatu tersebut rusak selama pertandingan, namun kenyataannya sangat berbeda, karena lubang tersebut dirancang secara sengaja.

Sebelum sepatu tersebut muncul di layar televisi selama pertandingan Portugal melawan Spanyol di babak 16 besar—yang berakhir dengan kekalahan Portugal 0-1—staf pelatih timnas Portugal menawarkan Neto untuk mengenakan sepatu baru, namun ia lebih memilih tetap menggunakan sepatu yang telah dimodifikasi tersebut, setelah sebelumnya juga menggunakannya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya selama turnamen.

Hal ini disebabkan karena lubang di area tumit dirancang untuk mengurangi tekanan dan gesekan, dengan tujuan meminimalkan rasa sakit akibat tonjolan tulang yang menyakitkan di tumit, yang mengindikasikan bahwa Neto menderita deformitas Haglund pada kaki kanannya, karena lubang tersebut hanya terdapat pada sepatu sebelah kanan.

Perlu dicatat bahwa sepatu sepak bola yang terbuat dari bahan sintetis memiliki kekakuan yang tinggi di area tumit, yang mendorong beberapa pemain untuk memodifikasinya guna mengurangi tekanan. Pedro Neto bukanlah orang pertama yang menggunakan solusi ini; sejumlah bintang telah melakukannya sebelumnya, termasuk pemain Brasil Philippe Coutinho dan pemain Jerman Mats Hummels, yang menggunakan ide yang sama untuk mengatasi masalah tersebut.