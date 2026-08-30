Karim Benzema (38) memutus kontrak dengan Al-Hilal dan mungkin pensiun

Karim Benzema dan Al-Hilal berpisah mulai sekarang, lapor Fabrizio Romano. Penyerang asal Prancis itu telah mengakhiri kontraknya dan kini menghadapi keputusan besar soal masa depannya.

Benzema, yang kini berusia 38 tahun, pindah dari Real Madrid ke Ittihad Club pada 2023. Pemenang Ballon d'Or pada tahun sebelumnya itu membuat kepindahan mengejutkan ke rival, Al-Hilal, pada Januari 2026.

Setelah setengah tahun membela klub tersebut, Benzema kini berstatus bebas transfer, tetapi mungkin ia sudah memainkan pertandingan terakhirnya. "Benzema akan segera mengumumkan keputusannya soal masa depan", tulis Romano.

"Pensiun dan klub Saudi lain adalah opsinya. Kembali ke Eropa tidak akan terjadi", kata Romano. Kabar soal Benzema datang bersamaan dengan presentasi Ollie Watkins di Al-Hilal.

Apakah kedatangan Watkins ada kaitannya dengan keputusan Benzema, untuk saat ini masih belum jelas. Penyerang Inggris itu (30) tiba di Villa pada 2020 dan mencetak tidak kurang dari 91 gol Premier League untuk klub asal Birmingham tersebut.

Watkins menelan biaya sekitar 60 juta euro bagi Al-Hilal dan akan bermain bersama antara lain Crysencio Summerville. Pemain internasional Belanda itu sebelumnya pada musim panas ini sudah pindah dari Inggris ke Arab Saudi.

Benzema selama bertahun-tahun dianggap di Real sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Terutama setelah kepergian Cristiano Ronaldo ke Juventus pada 2018, Benzema keluar dari bayang-bayangnya.

Benzema mencetak 354 gol untuk Real dan dengan itu memberi kontribusi besar terhadap kesuksesan klub tersebut dalam satu dekade terakhir. Selain Ballon d'Or, ia antara lain memenangi Liga Champions lima kali dan empat gelar liga.