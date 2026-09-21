Klub Niedersachsen itu mengonfirmasi pada Senin bahwa Can Ünal akan menjadi asisten pelatih di bawah Wagner. Sebelumnya, ia bekerja di juara rekor Jerman itu sebagai pelatih junior di tim U16.

"Can adalah pelatih muda yang sangat bertalenta dan ambisius, yang bekerja dengan sangat teliti. Siapa pun yang mengenalnya juga secara khusus memuji kualitas manusianya," kata Wagner dan menambahkan bahwa Ünal adalah kandidat pilihannya untuk posisi tersebut: "Kami sering berhubungan dalam beberapa bulan terakhir. Dari situ menjadi jelas bahwa kami ingin bekerja sama. Dia sangat antusias untuk itu, dan kami senang dia sekarang bergabung."

Menurut keterangan klub, Ünal akan mulai bertugas di Hannover dengan segera. Staf Wagner akan dilengkapi oleh Levent Sürme dan Clemens Döring. Wagner menggantikan Christian Titz, yang dipecat setelah lima pertandingan.

Siapa yang akan menjadi pengganti Ünal di FC Bayern München?

Sementara itu, Bayern sudah merespons kepergian Ünal dan mempromosikan mantan asisten pelatihnya, Maximilian Welzmüller. "Di Campus, kami tidak hanya ingin terus mengembangkan talenta kami, tetapi juga para pelatih kami. Kami sangat senang Can Ünal mendapat kesempatan untuk bisa bekerja sebagai pelatih di bawah Sandro dalam sepak bola profesional, dan ini juga merupakan bentuk pengakuan bagi akademi kami," kata Bernhard Seonbuchner, Kepala Pengembangan Pemain/Pelatih dan Transisi di FC Bayern.

Dengan promosi Welzmüller menjadi pelatih kepala, FCB "secara konsisten melanjutkan jalan untuk mendorong dan mendampingi talenta-talenta pelatih kami", lanjut Seonbuchner: "Kami mendoakan yang terbaik bagi Can untuk perjalanan kariernya selanjutnya dan banyak kesuksesan untuk Maxi dalam tugas barunya bersama kami." Welzmüller sendiri berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Welzmüller bermain untuk tim cadangan FC Bayern dari 2018 hingga 2022, sebelum mengakhiri kariernya di SpVgg Unterhaching dua tahun kemudian. Di sela-sela itu, ia tetap bersama FCB sebagai pemandu bakat junior, sebelum terjun ke dunia kepelatihan pada 2025. Saudaranya, Dr. Josef Welzmüller, adalah Direktur Teknik SV Elversberg. Di sana, ia menggantikan Ole Book.