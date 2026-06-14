Karena penampilannya saat melawan Maroko... Neymar menjadi sasaran kritik tajam

Bintang Brasil Neymar da Silva memicu kontroversi besar karena penampilannya yang kontroversial di bangku cadangan timnas Brasil selama pertandingan melawan Maroko (1-1) pada babak pembuka Piala Dunia 2026.

Bintang Brasil tersebut mengenakan topi, kalung emas, dan aksesori yang mencolok, yang membuat sejumlah komentator olahraga mengkritik penampilannya dan menyebutnya "tidak pantas" untuk pertandingan resmi, meskipun ia absen karena cedera otot.

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, komentator terkenal Manolo Lama mengomentari penampilan Neymar dengan mengatakan: "Tidak pantas duduk di bangku cadangan sambil mengenakan kalung dan jam tangan emas," sementara komentator Maldini menambahkan: "Jika dia berada di tribun VIP, hal itu bisa diterima, tapi dia ada di bangku cadangan."

Ketika kamera menyorot mantan pemain Barcelona itu sebelum pertandingan dimulai, ia tampil dengan gaya yang sangat mencolok yang menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Ia menghadiri pertemuan prapertandingan bersama rapper Amerika Travis Scott, sebelum duduk di bangku cadangan dengan penampilan yang memicu gelombang kritik dan komentar di media sosial.

Reaksi publik terbagi antara para kritikus yang menganggap penampilan Neymar tidak pantas untuk pertandingan resmi di Piala Dunia, dan para pembela yang menyoroti bahwa pemain tersebut sudah tahu sebelumnya bahwa ia tidak akan bermain karena cedera, sehingga kehadirannya di bangku cadangan bersifat simbolis dan tidak memerlukan penampilan formal yang ketat.