Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Karena penampilannya saat melawan Maroko... Neymar menjadi sasaran kritik tajam

Neymar
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Brasil
Maroko
AS

Cedera tersebut membuat pemain tersebut tidak bisa ikut bermain

Bintang Brasil Neymar da Silva memicu kontroversi besar karena penampilannya yang kontroversial di bangku cadangan timnas Brasil selama pertandingan melawan Maroko (1-1) pada babak pembuka Piala Dunia 2026.

Bintang Brasil tersebut mengenakan topi, kalung emas, dan aksesori yang mencolok, yang membuat sejumlah komentator olahraga mengkritik penampilannya dan menyebutnya "tidak pantas" untuk pertandingan resmi, meskipun ia absen karena cedera otot.

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, komentator terkenal Manolo Lama mengomentari penampilan Neymar dengan mengatakan: "Tidak pantas duduk di bangku cadangan sambil mengenakan kalung dan jam tangan emas," sementara komentator Maldini menambahkan: "Jika dia berada di tribun VIP, hal itu bisa diterima, tapi dia ada di bangku cadangan."

Ketika kamera menyorot mantan pemain Barcelona itu sebelum pertandingan dimulai, ia tampil dengan gaya yang sangat mencolok yang menarik perhatian penonton di seluruh dunia. Ia menghadiri pertemuan prapertandingan bersama rapper Amerika Travis Scott, sebelum duduk di bangku cadangan dengan penampilan yang memicu gelombang kritik dan komentar di media sosial.

Reaksi publik terbagi antara para kritikus yang menganggap penampilan Neymar tidak pantas untuk pertandingan resmi di Piala Dunia, dan para pembela yang menyoroti bahwa pemain tersebut sudah tahu sebelumnya bahwa ia tidak akan bermain karena cedera, sehingga kehadirannya di bangku cadangan bersifat simbolis dan tidak memerlukan penampilan formal yang ketat.

World Cup
Scotland crest
Scotland
SCO
Morocco crest
Morocco
MAR
World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI
Iklan