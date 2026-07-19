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Karena kondisi lapangan... Kontroversi baru menjelang final Piala Dunia

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Spanyol
Argentina
AS

Beberapa menit sebelum dimulainya final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, terjadi kontroversi antara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan negara bagian New Jersey.

Menurut situs "Foot Mercato", mengutip surat kabar "The New York Times", FIFA menawarkan potongan-potongan lapangan Stadion MetLife—yang menjadi tuan rumah pertandingan final—yang dilapisi resin, untuk dijual di situs webnya, dengan harga mencapai 3.000 dolar AS per potongan.

Pemerintah Negara Bagian New Jersey sangat menentang inisiatif ini, dengan alasan bahwa biaya renovasi stadion tersebut mencapai 13 juta dolar dari dana publik, dan bahwa stadion tersebut merupakan milik negara.

Di sisi lain, FIFA menegaskan bahwa mereka hanya memperoleh bagian keuntungan kurang dari 5% dari penjualan ini, dan menegaskan bahwa sebagian besar pendapatan akan diserahkan kepada panitia penyelenggara lokal.

Tim nasional Spanyol berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah tahun 2010.

Di sisi lain, timnas Argentina berambisi meraih gelar tersebut untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan yang keempat dalam sejarahnya.

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