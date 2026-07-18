Karena Iran... Mantan bintang Spanyol meminta bantuan Trump

Mantan bek Spanyol, Juan Capdevila, menyampaikan seruan kepada Presiden AS Donald Trump, setelah permohonannya untuk masuk ke Amerika Serikat guna menghadiri final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, yang dijadwalkan besok Minggu, ditolak.

Menurut kantor berita "Reuters", Capdevila, salah satu anggota tim nasional Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010, menjelaskan bahwa permohonan masuknya ke Amerika Serikat ditolak karena ia pernah berpartisipasi dalam pertandingan eksibisi yang mempertemukan sejumlah bintang La Liga di Iran pada tahun 2016.

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Capdevila (48 tahun) memposting pesan melalui akun media sosialnya, di mana ia mengajukan permohonan kepada Presiden AS Donald Trump, meminta bantuannya untuk menyelesaikan krisis ini.

Mantan bek Villarreal itu menulis: “Saya baru saja diberi tahu bahwa saya tidak bisa bepergian ke pertandingan final bersama anak-anak saya, karena permohonan saya untuk mendapatkan otorisasi perjalanan elektronik (eTA) telah ditolak.”

Mendapatkan izin perjalanan elektronik merupakan syarat wajib bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk bepergian ke Amerika Serikat tanpa perlu visa.

Capdevila menambahkan: “Adakah yang bisa membantu saya dalam hal ini?.. Kalian tidak bisa membayangkan betapa antusiasnya saya untuk berada di sana, bersama semua rekan setim saya di tim 2010, dan mendukung tim ini.. Saya tidak percaya mereka tidak mengizinkan saya masuk ke Amerika Serikat, dan bahwa saya akan melewatkan momen seperti ini bersama anak-anak saya yang sangat menyukai sepak bola.”

Dalam postingannya, Capdevila juga menyinggung Kementerian Olahraga Spanyol, serta mengarahkan seruan kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, meminta dia untuk turun tangan dan membantu.