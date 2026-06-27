Karakter yang lemah... Bagaimana Donis menyebabkan Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia?

Laporan media hari ini mengungkap detail baru terkait masa depan Georgios Donis, pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, setelah kegagalan mengecewakan di Piala Dunia 2026, di tengah indikasi kuat bahwa masa jabatannya bersama "Al-Akhdar" akan segera berakhir.

Timnas Saudi Arabia telah tersingkir dari Piala Dunia sejak babak penyisihan grup, setelah hanya mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan, akibat hasil imbang melawan Uruguay dan Cape Verde, serta kekalahan dari Spanyol, sehingga menempati peringkat keempat di Grup 8, yang memicu gelombang kritik luas terhadap jajaran pelatih.

Menurut laporan saluran Al Arabiya, masa depan Donis telah menjadi bahan pembicaraan di internal Federasi Sepak Bola Arab Saudi bahkan sebelum pertandingan melawan Cape Verde, mengingat keyakinan para pejabat bahwa tim nasional membutuhkan perubahan di tingkat kepemimpinan teknis, terlepas dari hasil pertandingan terakhir.

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Saluran tersebut menambahkan bahwa salah satu kritik utama yang disampaikan para pejabat federasi terhadap pelatih asal Yunani itu adalah kurangnya kepribadian yang kuat dalam berinteraksi dengan para pemain, yang tercermin dalam pengelolaan pertandingan dan keputusan teknis, serta kegagalannya dalam menanamkan identitas yang jelas bagi tim nasional selama masa kepemimpinannya.

Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Saudi berpendapat bahwa fase mendatang membutuhkan perekrutan pelatih yang memiliki kepribadian kepemimpinan dan pengalaman lebih besar dalam mengelola tim nasional, sebagai persiapan untuk ajang-ajang mendatang, terutama Piala Teluk “Khaleji 27” dan Piala Asia 2027.

Georgi Jesus, mantan pelatih Al-Nassr Saudi, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih tugas tersebut setelah kepergiannya dari klub tersebut.