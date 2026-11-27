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Virgil van Dijk melontarkan pujian kepada Alexander Isak, menyebut penyerang Liverpool itu sebagai pemain "luar biasa" setelah penampilannya menentukan kemenangan atas Club Brugge di Liga Champions. Pemain timnas Swedia itu menjadi bintang di Belgia, melanjutkan ketajamannya hingga menjadi sosok penting dalam lini serang Andoni Iraola.

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Isak capai tonggak bersejarah dalam kemenangan meyakinkan di Eropa

Liverpool melanjutkan tren positif dengan kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang Club Brugge, Belgia, dalam ajang Liga Champions. Alexander Isak, rekrutan yang menyamai rekor transfer Inggris, mencetak dua gol. Ia menutup malam itu dengan pergerakan cerdik dan tendangan cungkil melewati Yann Sommer, sementara Florian Wirtz menyumbang satu gol.

Dua gol itu membuat pemain timnas Swedia tersebut mengoleksi 10 gol musim ini, termasuk tujuh dalam 10 penampilan terakhirnya. Isak juga menjadi pemain kedelapan dalam sejarah klub yang mencetak gol dalam enam laga tandang berturut-turut, sekaligus meninggalkan musim pertamanya yang diganggu cedera.

Van Dijk puji kerja keras Isak dan kerja sama yang kian padu

Van Dijk memuji bagaimana kekuatan fisik dan kemampuan Isak bekerja sama dengan rekan setimnya meningkatkan permainan tim, selain ketajamannya dalam mencetak gol.

"Semoga masih banyak gol yang akan datang. Dia penyerang yang luar biasa. Dengan maupun tanpa bola, dia sangat penting bagi kami. Kemampuannya menahan bola sangat bagus, begitu pula caranya membawa bola," kata kapten Liverpool itu. "Terkadang, ketika kami harus memainkan bola panjang, sulit baginya untuk memenangi bola pertama, tetapi dia selalu siap berjuang dan menyulitkan para bek."

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Bek tengah berpengalaman itu juga menilai kembalinya kepercayaan diri dan kebugaran berperan dalam kebangkitan Isak. "Sulit bagi saya untuk mengatakan [apa yang berubah pada Isak], tetapi kepercayaan diri sangat penting," lanjutnya. "Tetap bugar, menjaga diri, memahami tuntutan sebagai pemain Liverpool. Menemukan arti penting diri sendiri dalam tim juga membantu. Alex tahu apa yang kami butuhkan darinya dan dia memenuhinya. Saya pikir dia hanya akan semakin baik setelah ini."

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Ia menambahkan bahwa kekompakan skuad terus meningkat: "Semua orang harus memahami kelebihan satu sama lain, dan terkadang juga kelemahannya, agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaik masing-masing. Prosesnya berjalan baik."

Liverpool bersiap menghadapi respons Everton dalam derbi

Setelah mengalahkan Manchester United akhir pekan lalu dan meraih kemenangan di Eropa, Liverpool bertandang ke Hill Dickinson Stadium sebagai favorit. Liverpool memenangi lima dan hanya kalah sekali dalam pertemuan-pertemuan derbi terakhir, sementara laju Everton terhenti akibat kekalahan telak 4-0 dari Brentford saat bermain dengan 10 orang.

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Meski performa kedua tim bertolak belakang, Van Dijk memperkirakan Everton akan memberikan perlawanan sengit dalam derbi. "Kami menjalani pekan yang hebat, [tetapi] saya memperkirakan laga sengit pada Minggu, mengingat hasil Everton dalam pertandingan terakhir mereka," ujarnya. "Mereka akan menunjukkan reaksi, pasti ada respons dari hasil itu. Kami sudah tahu itu."

Setelah mencetak gol kemenangan pada menit kesepuluh masa tambahan waktu di sana pada April, pemain asal Belanda itu memperkirakan laga yang kembali berat dengan waktu sepak mula yang lebih awal. "Laga pada Minggu akan kembali berlangsung intens, tetapi pertandingan seperti inilah yang dinantikan," tambahnya. "Mereka mendapat hasil yang buruk pada Senin dan ingin menunjukkan reaksi. Seperti saat menghadapi Manchester United, pertandingan ini punya arti tersendiri. Ini akan sulit. Sepak mulanya sangat pagi, tetapi kami harus siap."

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Peluang menutup pekan penting dengan empat kemenangan beruntun

Kemenangan dalam derbi Merseyside pertama musim ini pada Minggu akan memastikan Liverpool meraih kemenangan ketiga dalam delapan hari dan kemenangan keempat secara beruntun secara keseluruhan. Menjaga ketajaman Isak dan Wirtz akan menjadi kunci di tengah periode penting musim ini. Mengalahkan Everton yang tengah terluka dan berhasrat membalas kekalahan akan menegaskan momentum Liverpool yang terus menguat.