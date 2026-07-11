FC Barcelona telah menyelesaikan kesepakatan finalnya dengan Borussia Dortmund terkait transfer penyerang Karim Ademi ke tim Catalan tersebut, di mana Barça akan membayar 22 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 7 juta euro sebagai nilai variabel.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, kesepakatan ini telah ditutup pada Jumat malam kemarin, meskipun masih ada beberapa detail kecil yang harus diselesaikan dan semua klausul harus dimasukkan ke dalam kontrak resmi.

Barcelona sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain beberapa hari yang lalu, di mana ia akan menerima gaji tahunan total sebesar 12 juta euro, menurut laporan "Sky Sports".

Dilaporkan pula bahwa kepindahan Ademi belum akan diumumkan secara resmi hingga detail-detail terakhir ini diselesaikan. Saat ini, sang penyerang berada di Jerman sambil menunggu keberangkatannya ke Barcelona, dan diperkirakan semuanya akan diselesaikan secara definitif pada hari-hari awal minggu depan (yang dimulai pada hari Senin).

Karim Ademi harus menjalani pemeriksaan medis segera setelah semua dokumen dan berkas terkait transfer tersebut selesai, untuk kemudian langsung bergabung dalam sesi latihan bersama tim di bawah asuhan pelatih Hans Flick. Seluruh skuad telah dipanggil untuk kembali berlatih pada Senin mendatang, 13 Juli, dan penyerang tersebut akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Barcelona setelahnya.

Karim Ademi merupakan rekrutan kedua Barcelona pada bursa transfer musim panas ini, di mana klub tersebut telah menyelesaikan kesepakatan dengan Anthony Gordon sebelum dimulainya Piala Dunia dengan nilai tetap sebesar 70 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai bonus.

Pihak manajemen olahraga masih terus berupaya untuk merampungkan kontrak-kontrak baru, termasuk Julian Alvarez atau penyerang lain, serta João Cancelo dan beberapa pemain tambahan lainnya yang berpotensi didatangkan.