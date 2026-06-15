Kapal yang tenggelam... Media Spanyol heboh setelah hasil imbang melawan Cape Verde

Hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde pada laga pembuka Piala Dunia 2026, Senin malam ini, menimbulkan kejutan di seluruh Spanyol.

Timnas Spanyol, yang dianggap sebagai salah satu favorit untuk memenangkan turnamen ini, mengecewakan harapan karena kurangnya efektivitas dan ketidakmampuannya menembus pertahanan Cape Verde meskipun jelas menguasai jalannya pertandingan.

Kekalahan tak terduga ini memicu kritik tajam di media Spanyol terhadap tim asuhan pelatih Luis de la Fuente.

Media di Spanyol tidak segan-segan mengkritik penampilan tim nasional tersebut, di mana surat kabar Marca menggambarkan apa yang terjadi sebagai "bencana" dan bahwa Spanyol "kekurangan bakat dan sumber daya sepak bola".

Sedangkan surat kabar "As", berbicara tentang "kapal yang tenggelam" dan menggambarkan tim tersebut sebagai "tanpa jiwa dan kekuatan".

Surat kabar "Mundo Deportivo" menggambarkan pertandingan pertama ini sebagai "bencana" dan berpendapat bahwa "situasi ini harus segera diperbaiki".

Sementara itu, surat kabar "Sport" menegaskan bahwa skuad La Roja "kurang tenang" dan harus "meningkatkan performa mereka secara drastis" jika ingin mempertahankan posisinya di Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol bersaing di Grup H Piala Dunia bersama timnas Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.