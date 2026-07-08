Perdana Menteri Kanada Mark Carney memadukan diplomasi dengan selera humor selama KTT NATO di Turki, ketika ia mengajukan permintaan lucu kepada mitranya dari Norwegia, dengan meminta Norwegia meminjamkan bintang mereka, Erling Haaland, kepada tim nasional Kanada untuk Piala Dunia mendatang.

Lelucon tersebut terlontar saat Carney bertemu dengan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, di sela-sela KTT yang diselenggarakan di Ankara, Selasa kemarin.

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Saat membahas kekuatan kerja sama antara Kanada dan Norwegia, Carney memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bercanda dengan mitranya dari Norwegia mengenai penyerang Erling Haaland, bintang Manchester City.

“Kerja sama dan kolaborasi tidak hanya terbatas pada pertukaran peralatan, tetapi juga mencakup pertukaran talenta,” katanya sambil bercanda, dalam pernyataan yang dilansir oleh kantor berita “Reuters”. “Jika Anda bisa meminjamkan Erling Haaland kepada kami di Piala Dunia mendatang, kami akan sangat berterima kasih,” ujarnya, yang membuat Støre tertawa.

Tanggapan Perdana Menteri Norwegia pun tak lama datang; ia menirukan gerakan mendayung khas Viking yang terkenal, sebelum berkata: “Dia tidak dijual.”

Timnas Norwegia telah menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026, ketika mereka menyingkirkan Brasil di babak 16 besar, dan akan berhadapan dengan Inggris di perempat final.

Di sisi lain, Kanada, salah satu negara tuan rumah Piala Dunia, tersingkir dari turnamen pekan lalu, setelah dikalahkan oleh Maroko (3-0) di babak 1/8 final.