Kampanye Suporter Menuntut Pencabutan Penghargaan Bergengsi dari Messi

Kampanye penggalangan tanda tangan yang diluncurkan oleh ribuan penggemar dan pengikut kembali menyorot penghargaan "Puteri Asturias" untuk olahraga yang diraih Lionel Messi pada 2020, di mana sikap dan perilaku terbaru dari bintang Argentina itu memicu kemarahan publik.

Perilaku Messi mendorong sebagian penggemar untuk menuntut agar ia dicabut dari penghargaan tersebut, dengan alasan ketidakpatuhannya terhadap nilai-nilai perilaku teladan, semangat sportivitas, dan permainan bersih yang dijunjung oleh penghargaan bergengsi ini, yang sebelumnya ia terima sebagai penghormatan atas perjalanan olahraganya yang inspiratif serta keterlibatannya dalam inisiatif "Bersama di Rumah" yang diluncurkan klub Barcelona untuk mendukung kelompok-kelompok terdampak selama pandemi corona, sebagaimana diberitakan oleh jaringan Spanyol "Onda Cero".

Kampanye populer ini muncul di saat kalangan olahraga tengah memperbincangkan pertanyaan seputar sejauh mana kemungkinan penghargaan itu dicabut secara resmi dari seorang pemain sekelas Messi, yang kemudian menambah Ballon d'Or lainnya sehingga koleksinya menjadi delapan trofi sebagai pemain dengan raihan terbanyak sepanjang sejarah.

Namun, analisis hukum terhadap regulasi yayasan "Puteri Asturias" menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan oleh para penuntut; sebab regulasi resmi hanya mengatur mekanisme pencalonan, pemilihan panitia, dan pengumuman pemenang, tanpa mencakup pasal atau prosedur khusus apa pun yang memungkinkan pembatalan atau pencabutan penghargaan setelah diberikan secara resmi.

Selama lebih dari empat dekade sejak penghargaan ini didirikan pada 1981, yayasan tersebut tidak pernah mencatat satu pun preseden pencabutan penghormatan dari tokoh atau lembaga mana pun, meskipun sebagian pemenang terdahulu sempat menghadapi perdebatan dan polemik media serta budaya usai penobatan mereka.

Menegaskan hal itu, petisi populer dan tanda tangan elektronik, sebanyak apa pun jumlahnya, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan manajemen yayasan itu sendiri, yang belum pernah membuka opsi pembatalan atau pencabutan untuk didiskusikan secara terbuka kapan pun sebelumnya, sehingga pencabutan penghargaan dari Messi menjadi hipotesis yang tidak berlaku dan tanpa landasan regulasi apa pun untuk saat ini.