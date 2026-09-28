Dalam langkah yang mencerminkan besarnya kedisiplinan yang diterapkan di dalam kamp timnas Arab Saudi, sejumlah sumber media mengungkap adanya instruksi baru yang ditetapkan manajemen "Al-Akhdar" untuk mengatur kehidupan para pemain di luar lapangan, yang mencakup pembatasan ketat terhadap penggunaan ponsel, dalam upaya memastikan para bintang mendapatkan istirahat yang cukup selama masa keikutsertaan di turnamen Piala Teluk Arab "Teluk 27".

Menurut apa yang disampaikan sumber-sumber program "Al-Montasaf", Fahad Al-Mufarraj, manajer timnas Arab Saudi, melarang para pemain menggunakan platform media sosial atau melakukan panggilan telepon setelah tengah malam, sebagai bagian dari aturan yang bertujuan mengatur waktu para pemain dan menjaga fokus mereka selama pemusatan latihan.

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Instruksi baru itu mencakup larangan menggunakan platform media sosial dan melakukan panggilan telepon setelah pukul dua belas malam, dalam tindakan yang bertujuan mengurangi gangguan yang dapat memengaruhi istirahat para pemain dan persiapan mereka menghadapi pertandingan, di tengah atmosfer persaingan sengit yang berlangsung di turnamen Teluk tersebut.

Tindakan ini datang dalam kerangka pengaturan kehidupan sehari-hari para pemain timnas Arab Saudi selama pemusatan latihan, dengan fokus pada penyediaan kondisi yang tepat untuk pemulihan dan tidur, guna membantu para pemain internasional menjaga kesiapan fisik dan mental mereka menjelang laga-laga mendatang.

Perkembangan ini terjadi di saat timnas Arab Saudi tengah berada dalam kondisi stabil secara teknis, setelah berhasil memastikan lolosnya secara resmi ke babak semifinal "Teluk 27", menyusul dua kemenangan beruntun atas timnas Kuwait dan Oman pada dua laga sebelumnya.