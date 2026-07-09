"Kami punya Mbappé".. Deschamps mengumbar kesombongan setelah laga melawan Maroko!

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, memuji pemainnya Kylian Mbappé, setelah meraih kemenangan atas Maroko (2-0) pada Rabu malam, dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut menampilkan penurunan performa yang signifikan dari timnas Maroko di tengah berbagai upaya yang dilakukan Prancis hingga menit ke-60, saat Mbappé berhasil mencetak gol pertama melalui tendangan keras yang tidak dapat dihalau oleh Yassine Bounou.

Deschamps mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Lawan bermain sangat defensif dan mengandalkan jumlah pemain yang banyak di depan kotak penalti, tetapi kami memiliki Mbappé, jadi kami tidak perlu khawatir."

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Ia menambahkan: "Mbappé berhasil memecah kebuntuan itu dengan tendangan yang luar biasa, dan setelah itu kami berhasil mencetak gol kedua, dan ini merupakan hasil dari dominasi penuh."

Mengenai cedera Mbappé, Deschamps mengatakan: “Tidak perlu khawatir, dia merasakan sedikit nyeri di pergelangan kakinya, jadi kami memilih untuk menggantikannya, dan dia akan siap untuk pertandingan berikutnya.”

Dia menyimpulkan: “Kami membuang banyak peluang mudah, tetapi yang terpenting adalah lolos ke babak semifinal, dan itulah yang kami inginkan.”



