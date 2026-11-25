Kogan siap menghadapi City
Kogan mengatakan kepada Komite Digital, Budaya, Media, dan Olahraga pada Rabu bahwa regulator tersebut "pasti berani" menghadapi pemilik City dan bisa memaksa penjualan klub dalam kasus paling serius. City, yang dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan Liga Primer pada September, telah mengajukan banding, sementara klub-klub rival sepakat menanggung biaya hukum jika sponsor mengajukan gugatan.
Ia menambahkan: "Lupakan nama klubnya. Lupakan besarnya klub itu. Lupakan skala persoalannya. Kami tidak bisa begitu saja mengabaikan kewajiban kami berdasarkan undang-undang terkait sebuah klub hanya karena klub itu memiliki ukuran tertentu."
Pemilik bisa dipaksa melepas klub
Seperti dilaporkan The Times, Kogan juga menguraikan sanksi yang tersedia. Ia mengatakan kepada para anggota parlemen: "Jika melihat sanksi spesifik yang bisa kami jatuhkan, pilihannya mencakup memutuskan bahwa bukti tidak cukup untuk mengambil tindakan apa pun hingga mencopot mereka sebagai direktur dan melarang mereka terlibat lagi dengan klub atau sepak bola Inggris."
Direktur eksekutif regulator tersebut, Richard Monks, menjelaskan bahwa pemilik yang dinilai tidak memenuhi syarat akan diberi waktu untuk menjual klub sebelum pihak ketiga ditunjuk untuk mengawasi penjualannya. "Jika harga itu lebih rendah daripada harga yang bersedia diterima pemilik untuk menjualnya, biarlah demikian," katanya.
Liga Primer menyela rapat dengar pendapat
Rapat terhenti ketika ketua komite, Dame Caroline Dinenage, mengatakan ia menerima pesan dari Liga Primer terkait pernyataannya sebelumnya bahwa liga tersebut telah menghabiskan sekitar £500 juta untuk biaya hukum dalam kasus City. "Bolehkah saya menyela sebentar untuk mengatakan bahwa Liga Primer sangat ingin saya menyatakan bahwa mereka tidak menghabiskan £500 juta untuk menangani kasus Man City," katanya.
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Ia menambahkan: "Saya mengatakannya karena saya menerima pesan-pesan bernada marah dari Liga Primer yang meminta saya menyampaikan hal itu kepada Anda." Kogan bercanda: "Saya harus mengakui, saya tidak menyadari ini sesi interaktif."
Banding City dijadwalkan pada Desember
Sidang banding City dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Desember, dengan putusan diperkirakan keluar pada tahun baru. Jika banding itu gagal, regulator kemungkinan akan memulai penilaiannya sendiri terhadap pemilik dan direktur klub.
Peraturan Liga Primer memungkinkan sanksi mulai dari pengurangan poin hingga pengusiran dari kompetisi. Sementara itu, tim asuhan Enzo Maresca akan menjalani laga tandang krusial melawan pemuncak klasemen Arsenal pada Minggu.