“Kami beruntung!” Cesc Fabregas akui Como terhindar dari penalti setelah kemenangan penting atas Venezia

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Cesc Fabregas mengakui Como beruntung bisa meraih tiga poin setelah keputusan VAR yang kontroversial berpihak kepada mereka dalam kemenangan tipis 1-0 atas Venezia. Gol penalti Lucas Da Cunha pada babak pertama menjadi pembeda di Stadio Giuseppe Sinigaglia dan membuat Como mengoleksi 23 poin di klasemen Serie A.

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Fabregas akui Como beruntung dalam kemenangan tipis

Kemenangan tipis itu menjaga peluang Como untuk merebut tempat di kompetisi Eropa. Mereka kini hanya terpaut dua poin dari Inter di posisi kedua dan lima poin dari pemuncak klasemen Lazio. Namun, laga tersebut juga diwarnai kontroversi setelah keputusan awal untuk memberikan penalti kepada Venezia dalam insiden yang melibatkan Luis Milla dibatalkan oleh perangkat pertandingan.

“Saat melihatnya, menurut saya itu tampak seperti penalti yang jelas. Sebelum datang ke sini, saya bertanya apakah itu penalti atau bukan. Bukan saya yang mengatakan ini, tetapi saya diberi tahu bahwa itu bukan penalti karena Luis tidak menggerakkan lengannya dan berusaha menjauhkannya dari bola,” kata sang pelatih kepada TuttoMercatoWeb. “Menurut saya itu tampak seperti penalti. Kami beruntung, tetapi orang-orang yang lebih memahaminya daripada saya, para profesional, mengatakan itu bukan penalti. Penalti untuk kami? Itu lebih jelas. Jika bola sampai kepada Tasos dan dia tidak disentuh dari belakang, itu akan menjadi gol. Ini sulit, dan saya mengatakannya dengan jujur.”

Menghadapi jadwal pertandingan yang padat

Como tengah menjalani periode yang berat musim ini. Mereka akan bertandang menghadapi Lens di Liga Champions pada Rabu, dengan posisi mereka saat ini di peringkat kesembilan klasemen berkat enam poin dari tiga pertandingan, sebelum menghadapi laga penting di kompetisi domestik melawan Inter pada Minggu depan. Fabregas mengakui bahwa padatnya jadwal sepakbola modern berdampak pada skuadnya, terutama karena para pemain belum terbiasa menjalani begitu banyak pertandingan.

“Tidak ada yang mudah di lapangan, dan hari ini kami melihat betapa berharganya kemenangan ini. Kami sudah memainkan banyak laga tandang. Saya sangat menghargai apa yang kami lakukan, dan itu bukan hal sepele. Menang dalam sepakbola sangat sulit. Saya melihatnya setiap pekan, dan pertandingan hari ini sangat penting. Venezia hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Kami tidak memberi mereka peluang apa pun, sementara para pemain belum terbiasa dengan jadwal seperti ini, bermain dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kami praktis tidak berlatih, tetapi kami harus terus menjaga mentalitas ini,” jelas Fabregas dalam evaluasinya seusai pertandingan.

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Mengatasi cedera dan mencari solusi taktis

Tugas sang pelatih semakin sulit akibat bertambahnya daftar pemain cedera, khususnya di sektor sayap, dengan Assane Diao dan Jesus Rodriguez sama-sama masih menepi. Fabregas mengatakan bahwa absennya pemain sayap murni membuat timnya lebih sulit membongkar pertahanan lawan yang bermain dengan garis rendah. Karena itu, para pemain yang tersedia harus mencari solusi kreatif di lapangan.

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“Ada berjuta-juta pelatih, suporter, dan direktur, dan saya rasa kita semua bisa mengatakan bahwa ketika menghadapi tim yang bertahan dengan garis rendah, pemain sayap yang mampu melewati lawan dalam duel satu lawan satu sangat penting. Saat ini kami tidak memiliki mereka, dan saya tidak pernah membicarakan pemain yang absen kepada para pemain. Cara pemain membaca situasi menjadi sangat penting. Kami tidak boleh mencari alasan. Kami harus menemukan solusi tambahan. Namun, saya ingin punya lebih banyak pilihan. Hari ini Nico kelelahan, sementara Da Cunha telah bermain di setiap pertandingan. Mereka selalu berusaha melakukan apa yang kami inginkan, dan kami selalu berusaha bermain dengan cara yang kami inginkan.”

Ricci dibandingkan dengan legenda sepakbola Italia

Samuele Ricci menjadi salah satu pemain yang mendapat pujian khusus. Gelandang itu tampil mengesankan bersama Como, dan Fabregas tidak ragu mengungkapkan penilaiannya tentang potensi pemain muda tersebut. Sang pelatih membandingkan gaya bermain Ricci dengan beberapa nama terbesar dalam sejarah sepakbola Italia.

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“Saya sangat senang dengan Ricci. Saya melihat Samu yang saya kenal di Torino dan Milan. Dia bermain brilian, seperti Totti dan Pirlo. Pemain yang hebat, dengan mentalitas yang hebat. Jika kami memberinya sedikit lebih banyak, dia bisa menjadi pemain yang sangat tangguh di Italia. Teknik dan kemampuan fisiknya sangat bagus. Pada Rabu kami akan memiliki 16 pemain, dan kami semua harus siap untuk Liga Champions. Sekarang kami akan beristirahat, lalu mempersiapkan diri dalam waktu yang sangat singkat untuk pertandingan penting dalam perjalanan kami. Kami harus mencari energi dari mana pun dan dengan cara apa pun agar momentum ini terus berlanjut.”