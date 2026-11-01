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Martin Demichelis RB Leipziggetty
Marko Brkic
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"Kalau begitu, saya sendiri yang pergi": Martin Demichelis tanggapi rumor di RB Leipzig dengan pernyataan tegas

Bundesliga
M. Demichelis
RB Leipzig

Terutama pada awal musim, rumor mengenai kemungkinan Martin Demichelis meninggalkan RB Leipzig lebih cepat dari rencana berembus kencang. Kini, pria asal Argentina itu angkat bicara soal speulasi tersebut.

"Saya tahu bahwa saya harus mencapai target bersama RB Leipzig. Itulah sebabnya saya berada di sini. Dan jika kami tidak mencapai target itu pada akhir musim, saya akan pergi dengan sendirinya. Memang begitu. Orang-orang yang mengenal saya tahu betul hal itu," kata Demichelis kepada Bild.

Pria berusia 45 tahun itu mengambil alih posisi pelatih Leipzig dari Ole Werner pada musim panas. Werner dibebastugaskan setelah hanya satu musim, meski telah membawa klub asal Sachsen itu kembali ke Liga Champions. Namun, masa jabatan Demichelis dimulai jauh dari rencana. Dalam waktu singkat, RB menelan kekalahan telak dari Werder Bremen (1-3), Como 1907 (1-4), dan Bayer Leverkusen (0-2).

Setelah itu, rumor pun berembus kencang. Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa Leipzig sudah mempertimbangkan calon pengganti. Mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann khususnya berulang kali dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke RB. Namun, Roger Schmidt, yang menggantikan Jürgen Klopp sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, dikabarkan mendukung Demichelis untuk tetap menjabat dalam pembicaraan internal klub dan mendorong agar klub menyatakan dukungannya secara terbuka. Pernyataan dukungan itu akhirnya disampaikan setelah laga melawan Como.

Marcel SchäferGetty Images

"Tentu saja kami mengetahui apa yang dibicarakan tentang klub kami di media dan jejaring sosial dalam beberapa hari terakhir. Kami punya ambisi besar dan bersikap kritis terhadap diri sendiri. Pada saat yang sama, kami tetap tenang, fokus, dan bersatu sebagai klub. Itu berlaku bagi seluruh staf, skuad, dan segenap tim pelatih. Semua orang mendapat dukungan dan kepercayaan kami," kata direktur pelaksana bidang olahraga Marcel Schäfer saat itu.

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04 Nov 2026

MCI

MCI

Kini situasi seputar Demichelis kembali tenang. RB memang sempat menelan kekalahan telak 1-6 dari FC Bayern serta kalah 1-4 dari Real Madrid, tetapi klub asal Sachsen itu kemudian meraih tiga kemenangan beruntun dalam laga kompetitif. Leipzig juga lolos ke babak 16 besar DFB-Pokal. Pada Sabtu, tim asuhan Demichelis menang 2-0 atas FC Schalke 04.

"Itu baru kemenangan tandang pertama kami. Musim masih panjang," kata Demichelis menanggapi kemenangan tersebut. Di Bundesliga, RB Leipzig kini kembali menempati peringkat keempat klasemen, terpaut tiga poin dari dua tim teratas, FC Bayern München dan Borussia Dortmund.

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