Kabur massal?.. Pesawat Brasil pulang dengan hanya satu pemain!

Pesawat tim nasional Brasil kembali ke kota Rio de Janeiro setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, namun dengan pemandangan yang tidak biasa, karena hanya ada satu pemain di dalamnya, yang memicu pertanyaan apakah para bintang “Samba” itu semuanya melarikan diri untuk menghindari para pendukung yang marah akibat kegagalan telak tersebut.

Brasil tersingkir dari Piala Dunia setelah dikalahkan Norwegia dengan skor 2-1, hasil yang mengakhiri impian lebih dari 200 juta warga Brasil untuk melanjutkan perjalanan di ajang tersebut, dan mendorong banyak pemain untuk membagikan pesan-pesan menyentuh melalui akun media sosial mereka.

Setelah staf pelatih memberikan kebebasan kepada para pemain untuk pulang pada Minggu malam, setiap pemain menuju ke tujuan masing-masing, sementara Danilo menjadi satu-satunya pemain dalam skuad yang naik pesawat tim nasional menuju Rio de Janeiro, menurut laporan surat kabar AS Spanyol pada Rabu.

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Para pemain profesional yang bermain di klub-klub Eropa telah memulai liburan musim panas mereka, yang datang lebih awal dari yang mereka perkirakan akibat tersingkirnya tim dari Piala Dunia, sementara para pemain yang bermain di klub-klub Liga Brasil akan mendapatkan libur selama seminggu sebelum kembali ke klub masing-masing untuk melanjutkan kompetisi setelah berakhirnya Piala Dunia.

Danilo ditemani oleh sejumlah anggota rombongan tim nasional dalam perjalanan pulang, termasuk staf teknis dan administratif serta para pekerja di berbagai bagian selama masa pemusatan latihan. Kiper Leo Nanetti juga turut serta; meskipun namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia, ia ikut serta dalam sesi latihan sepanjang turnamen untuk membantu aspek teknis dan persiapan.

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