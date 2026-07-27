Penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, semakin dekat untuk mengakhiri petualangannya bersama Al Hilal, di mana kepergiannya dari skuad tim kini hanya soal waktu, dalam sebuah kesepakatan yang akan berlangsung berupa peminjaman disertai opsi pembelian hingga Juni 2027.

Sumber-sumber terpercaya mengungkapkan bahwa sang pemain, yang saat ini berada bersama rombongan Al Hilal dalam pemusatan latihan mereka di Austria, mendorong kuat untuk pergi, dan ia bahkan telah mendapatkan persetujuan awal dari manajemen klub atas peminjamannya.

Pada awalnya, Nunez menuntut pemutusan kontraknya, sebelum akhirnya tercapai sebuah formula kesepakatan yang mengharuskannya melepaskan sebagian gajinya, dengan imbalan Al Hilal turut menanggung sebagian haknya selama satu musim.

Sikap sang pemain yang bersikeras untuk pergi berangkat dari keinginannya untuk kembali ke Benua Eropa dan bergabung dengan tim yang bersaing memperebutkan gelar. Para agennya telah menawarkan jasanya kepada Barcelona dalam beberapa hari terakhir, di mana berkas tersebut telah dipelajari di dalam klub Catalan itu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", tujuan Nunez berikutnya bisa jadi adalah Liga Portugal, mengingat adanya minat serius dari dua raksasa sepak bola Portugal, Porto dan Benfica. Berbagai perkiraan menunjukkan keinginan semua pihak untuk merampungkan kesepakatan sebelum rombongan Al Hilal kembali ke Arab Saudi pada 3 Agustus mendatang.

Opsi kembali ke Benfica menjadi yang paling disambut oleh sang pemain, di mana ia menjalani salah satu periode terbaik dalam kariernya di sana setelah bergabung dari Almeria Spanyol, dalam sebuah kesepakatan yang membuat klub Portugal itu merebut sang pemain dari Barcelona dengan nilai 25 juta euro, sebelum ia bersinar dan pindah ke Liverpool dalam kesepakatan yang melampaui 75 juta euro.

Namun, penyerang internasional tersebut tidak berhasil beradaptasi dengan atmosfer Liga Primer Inggris, dan tidak menemukan kestabilan yang diharapkan dalam petualangannya di Liga Arab Saudi.

Kendati menerima tawaran-tawaran lain dari Atalanta dan Besiktas, ia tidak mencapai kesepakatan dengan keduanya, sementara tawaran Barcelona masih sekadar usulan yang belum berubah menjadi langkah resmi hingga saat ini.