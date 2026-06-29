Kabar mengejutkan di kamp Argentina... Julián Álvarez bukanlah "rekan Messi"

Bintang Argentina Sergio Agüero melontarkan pernyataan mengejutkan di kamp Tango saat ia menyatakan dukungannya sepenuhnya kepada Otaro Martínez dalam perebutan posisi nomor 9, sambil menegaskan bahwa Julián Álvarez “bukan penyerang murni dalam arti tradisional”.

Pernyataan Agüero tersebut bagaikan tamparan di tengah perdebatan sengit mengenai siapa rekan Messi di lini serang, menjelang babak gugur Piala Dunia.

Agüero mengatakan dalam program “La Casa del Con” di ESPN Argentina: “Jika saya menjadi pelatih, saya akan menurunkan Lautaro sebagai starter di setiap pertandingan, meskipun dia tidak mencetak gol.”

Dia menambahkan dengan tegas: “Saya rasa Argentina membutuhkan penyerang murni, dan Julian, menurut saya, bukanlah penyerang murni tradisional.”

Agüero tidak meremehkan nilai bintang Atlético Madrid tersebut, namun ia menempatkan peran yang berbeda baginya: “Julian bisa bermain di sayap, sebagai penyerang kedua, dan juga bisa bermain di samping Leo.”

Ia menutup dukungannya kepada Martínez: “Saya senang dengan gol Lautaro, karena hal itu memberinya kepercayaan diri yang lebih besar sebagai penyerang di pertandingan berikutnya.”

Pernyataan Agüero ini semakin memanaskan perdebatan yang telah berlangsung di Argentina sejak dimulainya Piala Dunia mengenai siapa penyerang utama.

Hingga saat ini, Lautaro unggul dalam hal statistik; ia tampil sebagai starter dalam ketiga pertandingan fase grup, bermain selama 180 menit, dan mencetak satu gol melawan Yordania. Di sisi lain, Alvarez bermain selama 142 menit dan belum mencetak gol.