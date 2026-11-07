Pemain Al Hilal asal Brasil, Gabriel Martinelli, kini berada di ambang kembali ke latihan bersama tim, setelah mencatat kemajuan yang baik dalam program rehabilitasinya untuk pulih dari cedera otot yang membuatnya absen membela tim selama periode terakhir.

Surat kabar " Arriyadiyah " menyebutkan bahwa pemain tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam menjalankan program pemulihannya, dengan komitmen pada rencana yang telah disusun untuk mempersiapkannya, dan ia akan bergabung kembali ke latihan bersama setelah berakhirnya masa libur yang saat ini dinikmati para pemain Al Hilal berdasarkan keputusan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Martinelli mengalami cedera dalam pertandingan melawan Al Qadsiah, yang berlangsung pada 23 Oktober lalu dalam rangkaian pekan ke-11 Liga Roshn Arab Saudi, sebelum Al Hilal mengumumkan melalui akun resminya di platform «X» bahwa ia membutuhkan program pemulihan dan rehabilitasi yang berlangsung selama 10 hingga 15 hari.

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Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.30 HIL

Cedera itu memaksa pemain asal Brasil tersebut absen dalam tiga pertandingan Al Hilal, menghadapi Al Shamal asal Qatar dan Shabab Al Ahli asal Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, selain pertandingan melawan Al Fateh dalam rangkaian Liga Roshn.

Martinelli memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk menuntaskan program rehabilitasinya, di saat Inzaghi memutuskan memberi para pemain libur selama 10 hari, menyusul jeda kompetisi domestik yang bersamaan dengan hari-hari internasional «FIFA».

Al Hilal dijadwalkan kembali berlatih pada 14 November ini, untuk memulai persiapan menyongsong lanjutan musim, di tengah penantian terhadap kondisi Martinelli dan sejauh mana kesiapannya untuk bergabung dengan kelompok tim, setelah pulih dari cedera.