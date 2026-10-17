Kegembiraan Paris Saint-Germain tidak lengkap, setelah kemenangan yang mereka raih di Stadion Strasbourg dengan skor 3-1 pada Sabtu malam, di Liga Prancis.

Dilaporkan surat kabar Sport, bahwa Luis Enrique, pelatih Paris, mengambil risiko dengan melakukan banyak perubahan pada susunan pemain, untuk membagi beban fisik, sebagai persiapan menghadapi laga penting melawan Barcelona di Liga Champions Eropa.

Namun ia terpaksa memanfaatkan sejumlah pemain intinya setelah jeda, demi mengembalikan pertandingan ke jalur yang benar setelah laga tersebut semakin sulit.

Paris berhasil membalikkan keadaan pada paruh kedua, dan Ousmane Dembele menjadi bintang paling menonjol dalam pertandingan itu. Penyerang Prancis tersebut menciptakan gol penyama kedudukan yang dicetak Zabarnyi, sebelum melengkapi kebangkitan dengan sebuah gol indah hasil aksi individu yang istimewa.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Pada masa tambahan waktu, Desire Doue memastikan kemenangan dalam pertandingan tersebut, setelah Strasbourg gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas tim Paris.

Namun Nuno Mendes menjadi pemilik kabar negatif dalam pertandingan itu. Bek sayap Portugal tersebut, yang masuk ke lapangan setelah jeda, terpaksa keluar karena merasakan nyeri fisik.

Dan dengan habisnya jatah pergantian pemain yang tersedia, Paris mendapati dirinya terpaksa menjalani menit-menit terakhir dengan sepuluh pemain, yang semakin menambah kekhawatiran pada fase penutup laga.

Perlu menunggu beberapa jam ke depan untuk mengetahui seberapa serius cedera Nuno Mendes, karena perkembangan kondisinya akan menjadi faktor penentu dalam memastikan posisinya untuk laga melawan Barcelona.

Potensi absennya bek sayap Portugal itu bakal menjadi pukulan berat bagi Luis Enrique, terutama karena kemampuannya meredam ancaman Lamine Yamal, yang berhasil ia hentikan pada beberapa pertemuan sebelumnya.

Dengan demikian, kondisi fisik Nuno Mendes menjadi salah satu tanda tanya terbesar di dalam Paris Saint-Germain, beberapa hari sebelum laga krusial melawan Barcelona.