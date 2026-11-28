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Klub Juventus mencermati bursa transfer musim dingin mendatang dengan saksama. Meski muncul polemik dalam beberapa pekan terakhir, prioritas mereka tetap mendatangkan seorang penyerang dengan "karakteristik teknis" yang berbeda dari Kolo Muani dan Woltemade untuk menambah pilihan Luciano Spalletti.

Selain mendatangkan penyerang, Juventus akan berusaha mengatur anggaran mereka, yang tentu akan dipengaruhi oleh pembatasan UEFA dan faktor lainnya, agar bisa merekrut setidaknya satu pemain lagi untuk posisi yang belum berhasil mereka perkuat pada musim panas lalu: bek sayap.

REKRUTAN YANG GAGAL DIDATANGKAN PADA MUSIM PANAS: Pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas, direktur utama Giovanni Carnevali dan direktur olahraga Frederic Massara berusaha mengatur perpindahan pemain masuk dan keluar di posisi tersebut.

Saat itu, pemain asal Brasil Juan Cabal termasuk yang berpotensi hengkang, sementara pemain asal Argentina Nicolas Tagliafico menjadi salah satu incaran. Namun, mantan pemain Verona itu menolak semua tawaran karena ingin mencoba membuktikan kemampuannya di Turin. Kegagalan kepindahannya ke Bologna atau Atalanta pun menggagalkan kemungkinan mendatangkan pemain baru.

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SPALLETTI MENGINGINKAN TAMBAHAN PEMAIN: Hingga kini, Spalletti harus beberapa kali menempatkan banyak pemainnya dalam formasi dan peran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik mereka, antara lain karena banyaknya cedera di skuadnya. Namun, menjelang bursa transfer Januari, ia kembali menegaskan kepada klub bahwa ia membutuhkan bek sayap murni untuk menambah pilihan dalam rotasi dan tidak terlalu membebani pemain seperti Kalulu dan Cambiaso, yang saat ini diproyeksikan sebagai pemain inti. Keduanya juga sudah beberapa kali mengalami masalah fisik sejauh ini.

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TAGLIAFICO TETAP MENJADI OPSI: Nicolas Tagliafico tetap menjadi opsi yang kuat dan memungkinkan untuk didatangkan pada Januari. Kontrak bek sayap Argentina kelahiran 1992 itu bersama Lyon masih berlaku hingga 30 Juni 2027 (yakni akhir musim), dan ia bisa meninggalkan klub pada Januari dengan biaya yang sangat rendah.

Musim ini, ia hanya tampil dalam enam pertandingan di bawah asuhan Paulo Fonseca. Setelah pelatih asal Portugal itu hengkang ke Sporting Lisbon, situasinya tidak membaik: bersama Carlos Vicens, ia hanya diberi kesempatan bermain selama 16 menit dalam laga melawan Lille, sesama pesaing mereka.

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NAMA MIRANDA KEMBALI MENGEMUKA: Alternatif lain masih ada dan akan terus dicari, sebab Juventus, seperti disebutkan, harus memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Klub juga terus mencermati situasi Juan Miranda, pemain yang sudah lama disukai direktur olahraga Massara dan kontraknya bersama Bologna akan berakhir pada akhir musim depan. Pembicaraan perpanjangan kontraknya belum menunjukkan kemajuan, dan Juventus serta Milan berusaha memanfaatkan situasi tersebut.