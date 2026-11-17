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Jurriën Timber tercengang saat mendapat pertanyaan dari ESPN sesaat setelah laga Jerman melawan Belanda berakhir. Saluran olahraga itu menanyakan kabar tentang perpanjangan kontraknya yang akan datang di Arsenal.

The Athletic melaporkan pada Senin malam bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak dengan ketentuan lebih baik bagi Timber, yang telah menjadi pemain penting sejak bergabung pada 2023. Durasi kontrak barunya belum diketahui.

Timber mengawali kiprahnya di Arsenal dengan buruk. Ia mengalami cedera lutut parah pada Agustus 2023 dan harus menjalani pemulihan selama berbulan-bulan. Sang bek berjuang untuk kembali dan berperan penting dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar juara liga musim lalu, yang pertama bagi klub itu sejak 2004.

Mantan pemain Ajax itu juga beberapa kali mengalami masa-masa sulit akibat cedera. Salah satunya musim lalu, ketika ia kembali dalam kondisi bugar pada final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang berakhir dengan kekalahan. Timber tak luput dari cedera dalam laga di Budapest itu sehingga absen di Piala Dunia.

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Pemain timnas Belanda itu baru-baru ini mencatatkan penampilan ke-100 bersama Arsenal, dalam laga tandang melawan Nottingham Forest yang berakhir 0-1. Sejauh ini, Timber telah mencetak tujuh gol dan menyumbang sebelas assist.

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Jumat lalu, Timber juga dua kali mencetak gol. Saat itu, timnas Belanda tampil jauh lebih unggul atas Yunani dan menang 7-0.

Senin malam, hasilnya jauh berbeda. Belanda kalah telak 0-5 saat bertandang ke Jerman. Kekalahan yang luar biasa memalukan. Seusai pertandingan, Timber, yang tampil sebagai starter, ditanya tentang kabar perpanjangan kontraknya.

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"Siapa yang menulis itu?" tanya Timber, lalu reporter Pascal Kamperman menyebut The Athletic sebagai sumbernya. "Wah, mereka jeli. Mereka berada di jalur yang benar, ya," lanjut Timber sambil tertawa.

"Saya sangat betah di Arsenal. Saya berharap bisa bertahan lama di sana. Semuanya akan beres. Saya hanya perlu membubuhkan tanda tangan," pungkasnya.