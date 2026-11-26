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Jurnalis Spanyol Juanma Rodriguez memicu perdebatan luas di kalangan pendukung Real Madrid setelah mendesak manajemen klub melepas Kylian Mbappe dan merekrut penyerang asal Norwegia Erling Haaland. Ia menilai penyerang Manchester City itu akan menjadi pilihan terbaik untuk mengisi posisi ujung tombak Los Blancos.

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Pernyataan Rodriguez itu disampaikan saat ia tampil dalam acara "El Chiringuito", di tengah makin ramainya pembicaraan mengenai masa depan Haaland di Manchester City. Hasil yang diraih tim asal Inggris itu menurun sejak kepergian pelatih mereka sebelumnya, Pep Guardiola, dan mereka kini jauh dari citra yang biasa mereka tampilkan sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memenangi semua kompetisi.

Spekulasi mengenai masa depan penyerang asal Norwegia itu makin menguat karena Man City terancam sanksi berat yang bisa berujung pada degradasi ke kasta yang lebih rendah akibat kasus manipulasi aturan keuangan di Liga Primer.

Seperti dilaporkan "Foot Mercato", Rodriguez menilai Real Madrid perlu menata ulang opsi lini serangnya agar dapat memaksimalkan kemampuan para pemainnya. Menurutnya, menempatkan Mbappe sebagai penyerang murni bukanlah solusi ideal, sedangkan merekrut Haaland akan memberi tim seorang penyerang dengan karakteristik berbeda yang cocok untuk peran tersebut.

Jurnalis Spanyol itu mengatakan: "Saya mengagumi Erling Haaland, tetapi ia tidak bisa direkrut tanpa menjual Kylian Mbappe . Kita punya masalah dengan pemain Prancis itu, karena jika Anda menempatkannya di sisi kiri, ia mungkin akan menolak, seperti yang terjadi dalam pengalamannya bersama Zinedine Zidane. Karena itu, ia harus diandalkan di posisi penyerang."

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Rodriguez menambahkan bahwa formasi yang menurutnya tepat untuk membangun lini serang Real Madrid adalah menempatkan Vinicius Junior di sisi kiri, tempat ia dapat menampilkan performa terbaiknya dan membuat perbedaan berkat kecepatan serta kemampuannya dalam duel satu lawan satu. Selain itu, Haaland direkrut untuk mengisi posisi ujung tombak, sementara talenta asal Pantai Gading Yan Diomande dimainkan di sayap kanan.

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Sang jurnalis meyakini trio ini akan memberi Real Madrid variasi serangan yang besar, dengan Vinicius yang mampu menembus pertahanan dari sisi kiri, Haaland yang unggul dalam menuntaskan serangan dan memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti, serta Diomande yang ia anggap sebagai tambahan yang tepat untuk sisi kanan.

Ketika ditanya apakah Haaland lebih unggul daripada Mbappe di posisi penyerang murni, Rodriguez tetap pada pendiriannya tanpa ragu: "Tanpa diragukan lagi. Ini hanyalah fantasi sepak bola karena tidak bisa dibuktikan, tetapi bagi saya hal itu tidak dapat diperdebatkan." Pernyataan itu menunjukkan keyakinannya bahwa penyerang asal Norwegia tersebut lebih cocok untuk posisi itu.

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Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan bulat dari para analis dalam acara itu. Sejumlah di antara mereka menolak gagasan mengorbankan Mbappe demi mendatangkan Haaland, seraya mengingatkan bahwa pemain Prancis itu mencetak lebih banyak gol dibanding pemain Norwegia tersebut pada musim lalu.