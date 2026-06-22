Jurnalis Saudi mengungkapnya: Donis akan tetap bertahan meski kalah dari Cape Verde!

Perdebatan di kalangan pecinta olahraga Saudi terus berlanjut terkait masa depan pelatih tim nasional asal Yunani, Georgios Donis, setelah kekalahan telak 0-4 dari Spanyol pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Dalam beberapa jam terakhir, muncul desakan luas dari para pendukung untuk memecat pelatih asal Yunani tersebut, setelah ia mendapat kritik tajam terkait susunan pemain inti dan strategi yang diterapkannya selama pertandingan, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penyebab utama kekalahan dari tim Spanyol, La Furia Roja.

Meskipun ada kemarahan dari para pendukung, jurnalis Saudi Batal Al-Qaws menepis kemungkinan Donis akan hengkang saat ini, sambil menegaskan bahwa krisis ini melampaui sekadar masalah pergantian pelatih.

Al-Qaws mengatakan dalam wawancaranya di jaringan saluran “Al-Arabiya”: “Donis tidak akan pergi, karena tidak ada yang berani mengambil keputusan sebesar itu saat ini.”

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Ia menambahkan: “Kami telah mengganti banyak pelatih selama beberapa tahun terakhir, dan mungkin sudah waktunya untuk mencoba mengubah hal lain selain pelatih.”

Pernyataan Al-Qaws tersebut memicu perdebatan luas di kalangan suporter Saudi, terutama karena muncul di saat kemarahan terhadap staf teknis semakin memuncak setelah penampilan mengecewakan melawan tim nasional Spanyol.

Sebagian pengamat berpendapat bahwa penurunan hasil tim nasional tidak hanya terkait dengan pelatih, melainkan juga mencakup aspek lain seperti perencanaan olahraga, mekanisme pengembangan tim, dan keberlanjutan proyek-proyek teknis dalam jangka panjang.

Timnas Saudi Arabia sedang bersiap menghadapi laga penentu melawan Cape Verde pada putaran terakhir fase grup, di tengah tekanan besar terhadap staf teknis dan para pemain, mengingat “Al-Akhdar” harus meraih hasil positif untuk mempertahankan harapan lolos ke babak berikutnya.