Julian Nagelsmann kabarnya tidak menutup diri terhadap kepulangan sensasional

Seperti dilaporkan Sky, pria 39 tahun itu setidaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengambil alih jabatan pelatih di RB Leipzig. Nagelsmann sudah cukup lama disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti Martin Demichelis, yang mencatat awal musim yang di bawah ekspektasi bersama klub Saxony itu dan saat ini hanya berada di peringkat kesembilan klasemen Bundesliga.

Setelah Piala Dunia yang mengecewakan di Amerika Utara, DFB berpisah dengan Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional.

Kapan Julian Nagelsmann pernah melatih RB Leipzig?

Karena itu, kembali ke Leipzig juga akan berarti kembali ke tempat kerja yang sangat dikenalnya. Antara 2019 dan 2021, Nagelsmann menangani klub Saxony itu dalam 95 pertandingan kompetitif, membawa klub ke semifinal Liga Champions dan finis sebagai runner-up liga.

Direktur DFB Rudi Völler juga baru-baru ini mengatakan kepada Bild bahwa ia yakin Nagelsmann akan segera kembali menangani tim papan atas: "Julian akan sedikit mengambil napas, menenangkan diri. Lalu dia akan segera kembali menangani tim papan atas, saya tidak ragu soal itu."

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Pada Rabu lalu, Sport Bild masih menyebut rumor soal kemungkinan kembalinya Nagelsmann ke Leipzig sebagai sesuatu yang tak berdasar. Namun sehari kemudian, Sky justru melaporkan hal berbeda. Menurut laporan itu, Nagelsmann memang masuk dalam pertimbangan Leipzig jika benar-benar terjadi perpisahan dengan Demichelis. Terutama Oliver Mintzlaff, ketua dewan pengawas RB Leipzig dan CEO Red Bull, disebut sebagai pendukung Nagelsmann, yang hingga kini masih memiliki reputasi baik di lingkungan RB. Namun, Leipzig disebut bukan satu-satunya klub yang memasukkan Nagelsmann dalam daftar. Minat juga dikabarkan datang dari Premier League.

Terlepas dari spekulasi tersebut, para petinggi Leipzig menurut laporan itu untuk saat ini masih ingin mempertahankan Demichelis. Head of Soccer Roger Schmidt, penerus Jürgen Klopp, yang mengambil alih jabatan pelatih tim nasional dari Nagelsmann, disebut secara internal masih mengimbau agar tetap tenang untuk sementara waktu.

Direktur olahraga Marcel Schäfer juga secara terbuka memberi dukungan kepada pria Argentina itu selama jeda internasional: "Tim yang baru dibentuk membutuhkan waktu untuk menemukan bentuknya dan mengembangkan pola permainan. Itulah realitanya."

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Namun, Demichelis tampaknya tidak punya banyak waktu lagi untuk meyakinkan para petinggi soal jalannya. Oktober kemungkinan akan memberi petunjuk penting mengenai masa depannya. Meski pelatih asal Argentina itu berusaha membuat timnya memainkan sepakbola yang lebih atraktif - dan itulah yang belakangan menjadi poin kritik terhadap pendahulunya, Ole Werner. Pada saat yang sama, komunikasi juga mempersulit pekerjaannya: di skuad yang sangat internasional, Demichelis terutama berbicara dalam bahasa Jerman dan Spanyol, dan hanya sedikit bahasa Inggris.

Demichelis baru mengambil alih Leipzig pada musim panas lalu, setelah klub itu secara mengejutkan berpisah dengan Werner. Sebelumnya, Werner membawa RB kembali ke Liga Champions.

Kini, setelah jeda internasional yang panjang, Demichelis dan Leipzig menanti rangkaian laga berat: pertama, kemenangan kandang atas Eintracht Frankfurt dan PSV Eindhoven menjadi keharusan, lalu setelah itu ada dua laga tandang kelas elite melawan FC Bayern dan Real Madrid.