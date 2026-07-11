Jude Bellingham kembali menunjukkan kemampuannya dan membawa Inggris ke babak semifinal

Inggris lolos ke semifinal Piala Dunia. Dalam pertandingan perempat final yang menegangkan di Miami, mereka mengalahkan Norwegia dengan skor 1-2. Jude Bellingham kembali menjadi pahlawan utama tim asuhan Thomas Tuchel berkat dua golnya. Lawan mereka di semifinal adalah Argentina atau Swiss.

Tim Norwegia langsung menunjukkan niat menyerang dan tentu saja mencari Erling Haaland. Inggris mulai menemukan ritme permainan setelah 15 menit berlalu dan melihat sundulan Jude Bellingham meleset tipis di samping gawang. Tak lama kemudian, Nico O'Reilly gagal menyambar bola di tiang jauh.

Beberapa menit setelah jeda minum, tendangan bebas Harry Kane melambung di atas mistar gawang. Di sisi lain, John Stones kehilangan bola secara ceroboh di kotak penalti sendiri, dan sang bek beruntung karena Haaland tidak cukup cepat mencapai bola tersebut.

Pada menit ke-36, banyak hal terjadi. Terjadi pelanggaran terhadap Kane, meski wasit tidak meniup peluit. Selanjutnya, Andreas Schjelderup mengecoh Jordan Pickford dengan tendangan keras yang luar biasa dari sisi kiri ke sudut kanan atas gawang. Tidak ada pemeriksaan VAR, sehingga skor 1-0 untuk Norwegia tetap berlaku. Kepercayaan diri tim Norwegia tiba-tiba melonjak, dengan Alexander Sørloth dan Martin Ødegaard nyaris mencetak gol kedua. Sørloth kemudian gagal mengoper bola kepada Haaland yang berhadapan satu lawan satu dengan Pickford.

Di masa tambahan waktu babak pertama yang menegangkan, Bellingham menyamakan kedudukan untuk Inggris, berkat umpan matang dari Anthony Gordon. Kane bahkan mencetak gol menjadi 1-2 lewat tendangan lob, namun ia berada dalam posisi offside. Bagaimanapun, jelas bahwa tim Inggris memasuki jeda istirahat dengan penuh keyakinan. Saat jeda, Declan Rice dan Noni Madueke tetap di ruang ganti, digantikan oleh Eberechi Eze dan Bukayo Saka.

Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, Torbjørn Heggem kembali membawa Norwegia unggul. Namun, gol tersebut dianulir setelah pengecekan VAR karena pelanggaran yang dilakukan Haaland. Tim Norwegia semakin menguasai permainan di menit-menit akhir, dan para pendukung kembali bersemangat, namun kecewa saat Sander Berge menyundul bola yang membentur mistar gawang dari jarak dekat. Dengan sisa beberapa menit, Fredrik Aursnes berhasil menghalau bola tepat waktu setelah aksi apik dari Saka, dan sundulan Bellingham melebar.

Perpanjangan waktu tak terhindarkan di Miami. Pada menit ketiga babak perpanjangan waktu pertama, kiper Ørjan Nyland melepaskan tembakan, yang kemudian disusul gol Bellingham dari jarak dekat. Situasi tampak semakin menguntungkan bagi Inggris ketika Djed Spence dijatuhkan oleh Oscar Bobb di dalam kotak penalti dan bola diarahkan ke titik penalti. Namun, VAR menyarankan Clément Turpin untuk tidak memberikan penalti, sehingga Norwegia tetap bertahan.

Pada jeda perpanjangan waktu, Haaland terpaksa keluar dari lapangan. Norwegia terus berjuang hingga akhir, tetapi Inggris lolos ke semifinal. Kini tinggal menunggu hasil pertandingan Argentina melawan Swiss.