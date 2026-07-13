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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Juara Eropa adalah yang paling diunggulkan".. Deschamps memprediksi Spanyol akan menang!

France vs Spain
France
Spain
World Cup
D. Deschamps
Prancis
Spanyol
AS

Perang psikologis

Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, menegaskan bahwa Spanyol adalah favorit terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia 2026, dalam upaya yang jelas untuk mengalihkan tekanan ke kubu lawan menjelang pertandingan semifinal yang dinanti-nantikan antara kedua tim.

Kedua tim akan bertanding besok, Selasa, di Atlanta, dalam pertandingan semifinal pertama Piala Dunia Amerika Utara yang dinantikan oleh seluruh dunia.

Deschamps mengatakan dalam wawancara dengan saluran TV Spanyol “Movistar”: “Kami mengenal Spanyol dengan baik; mereka adalah juara Eropa saat ini, dan kami juga pernah menghadapi mereka musim panas lalu di semifinal Liga Bangsa-Bangsa. Mereka menganggap kami sebagai favorit sebelum Piala Dunia, tetapi Spanyol-lah yang menjadi favorit.”

Pelatih asal Prancis itu menambahkan, dalam taktik psikologis klasik menjelang pertandingan besar: “Hal ini menambah tekanan pada mereka karena semua yang telah mereka capai, meskipun mereka kalah di final Liga Bangsa-Bangsa melawan Portugal, namun mereka adalah tim yang sangat bagus dengan banyak kelebihan.”

Deschamps memuji level kompetisi yang telah dicapai turnamen ini, dengan mengatakan: “Yang terpenting, ini adalah pertandingan semifinal pertama di Piala Dunia, dan levelnya memang sangat tinggi.”

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