Juara dunia kembali ke tanah air... Perayaan istimewa menanti tim nasional Spanyol

Setiap kali tim nasional Spanyol mencetak prestasi bersejarah, jalan-jalan di Madrid berubah menjadi panggung terbuka untuk perayaan, namun kali ini suasananya tampak lebih istimewa. Setelah menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, para juara "La Roja" bersiap merayakan di tengah ratusan ribu penggemar, dalam sebuah malam yang memadukan sepak bola dan musik, dengan partisipasi para penyanyi ternama Spanyol, serta berbagai kejutan yang disiapkan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol.

Seperti biasa setelah setiap gelar besar yang diraih tim nasional Spanyol, para penggemar akan memiliki kesempatan untuk mendekati para pemain selama pawai kemenangan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 20 Juli. Para juara dunia tersebut telah kembali ke Spanyol, di mana rangkaian perayaan akan dimulai dengan kunjungan ke sejumlah lembaga resmi, sebelum menuju Plaza de Cibeles yang terkenal di ibu kota Madrid, yang akan menjadi lokasi perayaan massal terbesar.

Sebuah panggung raksasa yang disiapkan khusus untuk acara ini akan menanti tim nasional, di tengah sorak-sorai penonton dan perayaan perolehan bintang kedua dalam sejarah sepak bola Spanyol. Suasana meriah ini tidak hanya akan dihadiri oleh para pemain dan staf pelatih, karena Tim Nasional Spanyol, melalui akun resmi mereka di media sosial, telah mengumumkan daftar artis yang akan memeriahkan acara tersebut, seperti yang terjadi selama perayaan gelar Kejuaraan Eropa 2024, ketika Isabel Ayoun dan Aitana turut meramaikan acara tersebut.

Daftar artis yang berpartisipasi tahun ini mencakup Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo, dan Viva Suiza, di samping nama-nama lainnya, sementara Federasi Sepak Bola Spanyol menegaskan bahwa acara tersebut akan menghadirkan lebih banyak kejutan yang belum diungkap, menurut laporan surat kabar Spanyol “Marca”.

Sejumlah artis merespons pengumuman resmi tersebut melalui platform media sosial. Anna Mina, merujuk pada lagu barunya yang dinyanyikan bersama Lola Indigo, menulis: “Malam ini seluruhnya untuk kalian,” sebagai ungkapan kegembiraannya atas keberhasilan tim nasional.

Sementara itu, akun resmi artis Ardi Bogotá memposting cuitan yang berbunyi: “Kami membiarkan anjing-anjing merayakan para juara dunia,” sebuah pesan perayaan yang memicu antusiasme luas di kalangan penggemar.

Tentu saja, Aitana tidak ketinggalan dalam perayaan ini, setelah lagunya “Superstrela” menjadi semacam lagu kebangsaan tidak resmi timnas Spanyol, di mana para pemain terbiasa merayakannya setelah setiap kemenangan “La Roja”. Selama perjalanan tim menuju gelar juara, lagu tersebut menggema di ruang ganti setelah kemenangan atas tim Portugal, Belgia, dan Prancis, serta setelah kemenangan di final melawan Argentina.

Perayaan tidak hanya akan terbatas pada penampilan vokal saja, karena Plaza de Cibeles akan diisi dengan pertunjukan musik dan irama yang meriah yang dipimpin oleh tiga DJ, yaitu Parci, Alex Martini, dan DJ Paoli, mulai pukul enam sore, yaitu tiga jam sebelum kedatangan rombongan tim nasional ke lokasi perayaan.

Akun resmi tim nasional Spanyol di platform “X” memposting pesan yang berbunyi: “Saat Parci, Alex Martini, dan DJ Paoli mulai memutar musik, semuanya menjadi jelas… tidak ada yang akan diam di tempat.”

Suasana ini mengingatkan pada perayaan tim nasional Mesir setelah partisipasi bersejarah mereka di Piala Dunia 2026, ketika diadakan upacara penghormatan besar yang dihadiri para pemain tim nasional bersama keluarga mereka di lapangan, sementara artis Tamer Hosni memeriahkan acara tersebut di hadapan ribuan penonton.

Timnas Mesir telah mengakhiri partisipasi bersejarahnya di putaran final Piala Dunia 2026 dengan mencapai babak 16 besar, sebelum tersingkir dari turnamen tersebut setelah kekalahan dramatisnya dari timnas Argentina dengan skor 3-2, dalam salah satu pertandingan paling menegangkan di turnamen tersebut.